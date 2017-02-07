Подписанием восьми новых соглашений о сотрудничестве между Таджикистаном и Катаром завершились сегодня переговоры между президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом ибн Хамадом Оли Сони.

6 февраля президента Таджикистана Эмомали Рахмона в рамках его официального визита в Катар встретил эмир этой страны Шейх Тамим ибн Хамад Оли Сони, сообщает пресс-служба таджикского президента. После проведения официальной части церемонии встречи и прохождения перед строем почетного караула, прошла встреча в узком формате между президентом Таджикистана и эмиром Катара.

пресс-служба президента РТ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил благодарность Эмиру Катара и Правительству этой страны за искренний приём и гостеприимство.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что многогранные отношения с Катаром всегда находятся в центре внимания нашей внешней политики, для развития и расширения сотрудничества в сферах образования, здравоохранения, культуры, авиасообщения, банковского дела, туризма и безопасности подготовлены новые документы.

Было подчеркнуто, что в Таджикистане имеются большие возможности для расширения сотрудничества в сферах гидроэнергетики, воды, транспорта, создания совместных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, предприятий легкой и добывающей промышленности, и реализация этих проектов будет взаимовыгодной.

«Стороны сошлись во мнении, что для использования имеющихся ресурсов и возможностей, расширения экономических связей существенный вклад может внести усиление деятельности Совместной Таджикско-катарской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству», - уточняет пресс-служба.

пресс-служба президента Рт

Была выражена особая заинтересованность в дальнейшем развитии экономического сотрудничества, особенно постоянным связям бизнес кругов, в налаживании взаимовыгодного сотрудничества в сферах гидроэнергетики, воды, транспорта, сельского хозяйства, создании совместных предприятий легкой промышленности, переработки драгоценных камней и металлов, цветных и черных металлов.

Было отмечено, что сейчас в Таджикистане функционируют четыре свободные экономические зоны, и катарские предприниматели могут наладить эффективную деятельность, построив совместные промышленные предприятия в этих зонах.

Также в числе других факторов налаживания двустороннего сотрудничества были названы большие сельскохозяйственные возможности, в том числе по выращиванию качественных фруктов, овощей и хлопка-сырца.

Важным шагом для улучшения экономического и инвестиционного сотрудничества было названо открытие Консалтинговой компании, Катарского инвестиционного и коммерческого банка и Финансового фонда Катара в Таджикистане.

В этом контексте было подчеркнуто, что катарская сторона может принять активное участие в дальнейшем развитии и расширении торгово-экономических отношений с Таджикистаном посредством финансовой поддержки реализации малых и средних проектов, финансирования водно-энергетических проектов, в том числе посредством создания благоприятных условий для экспорта качественной питьевой воды из Таджикистана в Катар.

Стороны в числе других возможностей расширения отношений назвали развитие сотрудничества в сфере туризма, открытие авиалиний. Было предложено создать совместную группу для разработки стратегии сотрудничества в сфере туризма. Открытие авиасообщения между двумя странами станет действенной мерой в плане расширения туристических возможностей.

Важным направлением двустороннего сотрудничества были названы научно-исследовательское сотрудничество между учеными двух стран, обмен студентами и преподавателями, культурными программами.

На встрече также были обсуждены вопросы межправительственного сотрудничества в сферах обеспечения безопасности, достижения согласия, мира и стабильности в мусульманских странах, решение сложной политической ситуации Афганистана в рамках международных организаций, в том числе ООН и Организации исламского сотрудничества.

Эмомали Рахмон отметил, что на пути пропаганды гуманистических поступков, добрых исламских ценностей мусульманским странам для устранения современных угроз и вызовов следует прилагать больше усилий по принципу «правоверный брат правоверному».

В завершение встречи президент РТ пригласил эмира Катара посетить Таджикистан с официальным визитом. Приглашение было принято положительно.

По итогам встреч и переговоров на высшем уровне в присутствии глав двух государств были подписаны восемь новых документов о сотрудничестве, в числе которых:

Соглашения между правительствами РТ и Катара о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и обеспечения безопасности; Соглашения о сотрудничестве в сфере культуры; Соглашение о сотрудничестве в сфере образования, высшего образования и научного исследования; Соглашение об авиасообщении; Соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения.

Также подписаны Меморандумы о сотрудничестве в сфере спорта между Национальным олимпийским комитетом Таджикистана и Олимпийским комитетом Катара; между Национальным банком Таджикистана и Центральным банком Катара о сотрудничестве в сфере финансовой и банковской деятельности. Также было подписано Соглашение между министерствами юстиции Таджикистана и Катара о сотрудничестве в сфере права.