Младшая дочь экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, Лола Каримова-Тилляева удостоена премии The Best Awards. Об этом Лола написала на своей странице в Фейсбуке.

Она рассказала, что награждена за многолетнюю благотворительную деятельность, а также вклад в дело продвижения культуры и искусства Узбекистана в Европе.

со страницы Лолы Каримовой в фейсбук

Ежегодная премия The Best Award была учреждена в 1977 году и в различные годы ее лауреатами становились такие известные личности как Карл Лагерфельд, Омар Шариф, Энди Уорхол, Мари-Хэлен де Ротшильд.

«Лола Каримова-Тилляева является руководителем двух крупных благотворительных организаций в Узбекистане - Фонда “Ты не одинок” и Республиканского центра социальной адаптации детей, которые оказывают всестороннюю помощь детям, оставшимся без попечения родителей и детям с ограниченными возможностями», - написала сама лауреат на своей странице.

Фото Gettyimages.com Лола Каримова-Тилляева и бывший министр культуры Франции Фредерик Миттеран.

Как сообщает агентство «Фергана», учредителем премии является итальянец Массимо Гарджиа (Massimo Gargia), известный как жиголо, любитель богатых женщин «с биографией», автор книг «Jet-Set, mémoires d’un play-boy international avec» («Джет-сет. Дневник международного плейбоя»), «Тела к телам. Джет-сет во всем своем блеске», «Прелести высшего общества. Джет-сет», «Гид по выживанию в джет-сете».

Как поясняет Womanhit.Ru, «английское выражение jet set в 1965 году придумал соотечественник Массимо — итальянский писатель Альберто Моравиа, окрестив джет-сеттерами богатых бездельников всех мастей и сословий, которые, подобно перелетным птицам, перемещаются с одного континента на другой для участия в светских мероприятиях и, собственно говоря, иной «профессии» за всю свою жизнь так и не приобрели».

Массимо Гарджиа родился в 1940 году. Карьеру жиголо начал в 18 лет, среди его подруг называются баронесса Сесиль де Ротшильд, Грета Гарбо, Джина Лоллобриджида, Франсуаза Саган. Он основал ежемесячный журнал «The Best», который ежегодно присуждает премию самым элегантным личностям. Гарджиа активно участвует в деятельности благотворительной ассоциации France Parkinson, которая помогает людям с болезнью Паркинсона, от которой в 2008 году скончалась его жена. В 2002 году в Италии Гарджиа приговаривался к домашнему аресту за финансовые махинации.

Примечательно, что когда в 2009 году старшую дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову Массимо Гарджиа представлял автору издания Page Six Ричарду Джонсону, он назвал её Лолой и подчеркнул, что «она очень, очень богата» кроме того, что является талантливой певицей и модельером.