Около 80 процентов учащихся средних школ Таджикистана, которые приняли участие в апробации по написанию эссе на таджикском языке, провалили экзамен.
В эксперименте осенью 2016 года приняли участие учащиеся 11-х классов 28 общеобразовательных школ Душанбе, Вахдата, Рудаки и Гиссара, сообщил журналистам директор Национального центра тестирования Таджикистана Хуршед Икроми.
Сочинения на социальные, исторические и культурные темы на таджикском языке писали 916 участников пилотного проекта. Такой род экзамена на содержательность и грамотность письма, как отметили в Центре, очень кстати, ведь результаты прошедших вступительных экзаменов в вузы страны показали, что государственный язык и литературу учащиеся знают очень плохо.
Анализ результатов апробации согласно критериям оценки (содержание работ, количество стилистических, орфографических и пунктуационных ошибок) показал, что уровень знаний учащихся все еще остается очень низким.
Согласно установленным критериям максимально возможное количество баллов за письменную работу (эссе) было 24. Из 916 участников 720 (около 80 процентов) набрали менее половины. Лишь один участник эксперимента набрал все 24 балла, двум удалось набрать 23. В среднем учащиеся набрали 8-9 баллов. 36 человек не получили ни одного балла за написание эссе на таджикском языке.
Национальный центр тестирования подготовил методические пособия в помощь ученикам и учителям, чтобы они смогли лучше подготовиться к экзаменационным тестам 2018 года, когда написание эссе на таджикском языке станет обязательным для всех абитуриентов не зависимо от языка обучения.
Между тем, это неединственное новшество – Центр в конце в этом году запустит на своем сайте онлайн-тестирование для выпускников школ страны. Его целью является лишь проверка абитуриентами собственных знаний. Вопросы из онлайн-теста не повторятся во время очередных вступительных экзаменов. Они уже были использованы в предыдущие годы по компоненту А (обязательные для всех экзаменов).
Кроме того, увеличено количество вузов и средне-специальных образовательных учреждений, набор в которые будет осуществляться через тестирование в НЦТ.
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Гарми12
Проведите тест среди членов правительства. Результат будет еще хуже. Ведь насколько я вижу по СМИ, главная задача уже не первого министра образования, это одежда школьников, особенно борьба с платками у девочек, и с телефонами в школе.
а12
Зато реформы, дай бог каждый год. Носите спец. форму, учите гимн, теперь хотят конституцию преподавать. А толку то? Результат на лицо, без образования, без грамотных кадров о развитие и речи быть не может. Зачем спрашивается турецкие лицеи закрыли, они хоть какие то медали с олимпиад привозили, а теперь о медалях можно и забыть. О просвещении я вообще молчу, кругом мракобесие...
Станислав Мостовой12
Интересно темы узнать написания эссе. Прошу Вас разузнать список тем из этих методических указаний. Будет увлекательно обсудить тематику эссе. Не про Пушкина же они пишут...
Всё делают, чтобы стало невозможно без денег поступить в вузы. Раньше в ТГНУ можно было легко поступить и отучиться. Сейчас будет трудно.
Однажды я стал свидетелем одного разговора двух таджиков - отца и сына. Отец сказал сыну, стоя неподалёку от университета: "Сын, смотри какие девушки в университете, поэтому учись!". Я сказал тогда, что это очень мудрый отец. Настоящий отец. На самом деле, кто учиться в университете? Никто. Все ходят туда, потому что там много девушек. Девушки там, хай, типа учатся. А мы на них смотрим, как стая голодных львов смотрит на антилопу. Это такой жизненный этап. Зачем они лишают возможности получить "образование" какому-нибудь простому кишлачному пацану. Упростите всё, пусть учится. И так работы нет, света нет зимой, ничего нет, пусть хоть в университете учится и получает знания.
А тут вдруг эссе, знаете, забони фарс мало кто знает на таком уровне, чтобы можно было книги писать. И не все рождаются писателями.
Душанбе12
во памятники, только дошло. да это даже там на верху. потом репу чешут, почему буксует трактор.
Bek.13
они зато на школьный формах (костюм брюк и галстук). )))
dasertio d13
Таджики еще обижаются, когда их называют "Равшанами и Джамшудами".