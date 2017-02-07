Правительство Таджикистана разрабатывает план с реалистичным подходом к реструктуризации долга энергохолдинга «Барки точик».

«В целях удержания объема долга ОАХК «Барки точик» на уровне, позволяющем осуществлять хозяйственную деятельность в долгосрочной перспективе, будут утверждены обязательные лимиты на общий долг, расходы по его обслуживанию и новые заимствования», - говорится в Стратегии управления фискальными рисками государственных предприятий до 2020 года, утвержденной Указом президента.

В документе отмечается, что из заключения по результатам аудиторской проверки следует, что сумма дебиторской задолженности в учетных данных «Барки точик» завышена приблизительно на 500 млн сомони из-за ошибок бухгалтерского учета. В частности, технические потери электроэнергии были включены в статьи о торговой задолженности. Речь идет о задолженностях перед компанией.

Кроме этого, аудиторская проверка также выявила факты, что многие статьи задолженности, отраженные в учетных книгах «Барки точик», должны были быть классифицированы как сомнительные долги.

«Другими основными причинами высокого уровня торговой дебиторской задолженности, кроме технических потерь электроэнергии, являются неудовлетворительный сбор задолженности от домохозяйств, от «ТАЛКО» и ирригационных насосных станций, работающих для нужд сельского хозяйства. В то время как вопрос о низком уровне сборов от домохозяйств может быть адресован руководству ОАХК «Барки точик», то вопрос о задолженности ирригационных насосных станций является более сложным. Тарифы на электроэнергию для насосных станций являются самыми низкими, являясь частью государственной политики поддержки сельского хозяйства страны. Сбор этой дебиторской задолженности является нелегкой задачей, а отключение подачи электроэнергии должнику в данном случае неприменимо. «Барки точик», в сущности, предоставляет дополнительные субсидии насосным станциям, накапливая при этом их задолженность», - подчеркивается в Стратегии.

Как будут собирать долги?

В документе говорится, что первым приоритетом правительства является списание этой ошибочной задолженности и внедрение более эффективных средств финансового контроля с целью избежать повторного появления новой задолженности в будущем.

«После того как долги будут списаны, энергохолдинг «Барки точик» должен произвести повторный переучет своей задолженности для определения ее происхождения и прояснения особенностей дебиторов с целью разработки эффективного плана по принудительному сбору имеющихся задолженностей», - отмечается в документе.

Также подчеркивается необходимость принятия решения правительства о корректировке бухгалтерских учетных записей «Барки точик» для списания ошибочной задолженности и создания резерва в отношении сомнительных долгов, исходя из результатов аудиторской проверки.

Отмечается, что компания «Барки точик» должна будет разработать всестороннюю стратегию, включив в нее процедуры и меры по снижению технических потерь электроэнергии. Стратегия должна сопровождаться детальным планом ее имплементации и должна быть представлена на рассмотрение правительству для ее последующего утверждения.

Также говорится о необходимости разработки стандартной стратегии сбора дебиторской задолженности с населения со специальными мерами в отношении различных категорий задолжавших потребителей.

Кроме того, предлагается разработать специальную схему по обеспечению погашения со стороны «ТАЛКО» своей задолженности перед «Барки точик».

Министерство финансов после списания долгов должно будет проводить квартальный мониторинг касательно накопления новой задолженности и предоставлять его результаты правительству.

Долги, накопленные годами

Отметим, что размер просроченных выплат за потребленную электроэнергию в Таджикистане на начало этого года превысил 1,5 млрд сомони (более $200 млн).

Самую большую задолженность имеет население республики, ее размер составляет около 685 млн сомони. Из этой суммы порядка 495 млн сомони в «Барки точик» называют «ненадежными задолженностями», то есть которые скопились еще в 90-х и нулевых годах. По всей видимости, это именно те средства, которые бухгалтерским учетом «Барки точик» ошибочно были квалифицированы как долги.

Также крупную сумму за электроэнергию задолжало Агентство по землеустройству и мелиорации при правительстве Таджикистана - 391,3 млн сомони.

Кредиторские задолженности самого «Барки точик» на начало этого года составляли более 13,7 млрд сомони. В частности, предприятие имеет задолженность перед ОАО «Ориёнбанк» в размере 1 млрд 346 млн.

Кроме того, имеются просроченные долги перед ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» (654 млн сомони), ГЭС «Сангтуда-2» (458 млн сомони), Налоговым комитетом при правительстве РТ (194 млн сомони), а также задолженности за счет закупки угля и другого топлива (51 млн сомони).

Объем текущих задолженностей перед министерством финансов (за счет привлеченных долгосрочных кредитов для реализации проектов в электроэнергетическом секторе) составляет 11 млрд сомони.