Самолет Qatar Airways установил мировой рекорд по продолжительности беспосадочного полета с пассажирами на борту. Рейс из Дохи (Катар) в Окленд (Новая Зеландия) занял чуть более 16 часов. За это время самолет преодолел 14 тысяч 535 километров и пересек 10 часовых поясов.

В аэропорт Окленда самолет, сообщает "Медуза" со ссылкой на The New Zealand Herald, прибыл на 15 минут раньше запланированного срока. Рейс выполнялся на самолете Boeing 777, способном принять на борт 249 пассажиров.

Обратный перелет в Доху, как ожидается, займет более 17 часов из-за сильного встречного ветра.

«За время полета [по маршруту Доха-Окленд-Доха] пассажирам будут поданы около 1100 чашек чая и кофе, 2000 прохладительных напитков и 1036 комплектов еды», - сообщило издание The New Zealand Herald.

Предыдущий рекорд беспосадочного перелета пассажирского самолета принадлежал компании Emirates, выполняющий рейсы в Окленд из аэропорта Дубай. Полет по этому маршруту занимает около 15 часов.

Между тем, уже в 2018 году рекорд Qatar Airways будет побит сингапурскими авиалиниями, которые планируют начать полеты по маршруту Сингапур - Нью-Йорк.