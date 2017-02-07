Спасателями КЧС на трассе Душанбе-Худжанд найдено тело мужчины, который с 28 января считался пропавшим без вести.

В результате схода лавин, зарегистрированных 28-29 января на трассе Душанбе-Худжанд, погибли девять человек. Тело десятого погибшего, который считался пропавшим без вести, было обнаружено в эти выходные. Все тела погибших переданы родственникам для захоронения, сообщили «АП» в пресс-службе КЧС Таджикистана.

Между тем, ни КЧС, ни МВД Таджикистана не сообщает имена погибших. МВД сообщило лишь подробности гибели своего сотрудника – 22-летнего Саюмарса Гулмадова.

Как сообщили «АП» в таджикском филиале компании IRS, обслуживающего автотрассу Душанбе-Чанак, в настоящее время из-за схода новых лавин временно приостановлено движение автотранспорта на участке автодороги с 48 по 73 км (от местечка Хушёри до перевал Майхура). Сейчас там работает дорожная техника.

Между тем, вторую неделю административный центр Горно-Бадахшанской автономной области находится в транспортной изоляции.

Структурам КЧС региона удается лишь на время открывать дорогу Хорог-Душанбе для продвижения автотранспорта, сообщил «АП» исполняющего обязанности начальника Штаба по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне области Гулша Насиллоев.

Он уточнил, что по другим направлениям Хорог-Мургаб и Хорог- Ишкашим из-за сходами новых лавин движения транспорта остается заблокированным. Снегопад за последние восемь дней не даёт возможность полностью очистить основные транспортные сообщения, а также дороги местного значения, что усложняет работу по обеспечению безопасного продвижения людей.

«Под тяжестью выпавшего за последние несколько дней снега уже зарегистрированы случаи просадки крыши домов и зданий в Шугнанском, Рушанском, Ванджского районах и в Хороге», - сообщил Насиллоев.

По данным Штаба по ЧС и ГО области в выходные зарегистрированы два случая гибели людей. Так в селе Шитам Шугнанского района во время кормление домашнего скота погиб пожилой житель села, на него обрушился снежный покров с крыши. Пятилетний ребёнок, житель села Вуж этого же района, во время сбора дров вместе со своим дедом упал в реку и утонул.

Как уже сообщалось ранее, под лавиной в начале прошлой недели погибли житель Ишкашимского района и военнослужащий пограничный войск РТ.

По словам Г. Насиллоева, дорожными службами совместно со структурами ГО области принимаются меры, чтобы в ближайшие 2-3 суток открыть транспортное сообщение по все направления от Хорога.