Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН признала гомеопатию — лечение сверхмалыми дозами лекарственных средств — антинаучным методом, а гомеопатические препараты — опасными для здоровья. Ученые рекомендуют Минздраву и врачам отказаться от лечения такими средствами и делать на упаковках специальную маркировку об их неэффективности. Как сообщает ТВ «Дождь», об этом говорится в меморандуме «О лженаучности гомеопатии».

Проанализировав публикации в научных изданиях и отчеты о клинических исследованиях, комиссия пришла к выводу, что принципы гомеопатии противоречат известным законам природы, а доказательства ее эффективности отсутствуют.

Кроме того, как утверждают эксперты, гомеопатия опасна для здоровья, поскольку больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью. «Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти пациентов», — говорится в меморандуме.

Авторы доклада также сформулировали рекомендации Министерству здравоохранения, Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, а также врачам, СМИ и потенциальным пациентам гомеопатов.

В частности, специалисты рекомендуют Минздраву вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления в больницах, а также маркировать упаковки таких препаратов указанием об их недоказанной эффективности. От Совета Евразийской экономической комиссии ученые также потребовали ввести обязательную маркировку гомеопатических препаратов, указывающую на отсутствие показаний к применению. Врачам, в свою очередь, рекомендовано информировать пациентов о неэффективности и лженаучности гомеопатии и отказаться от назначения гомеопатических препаратов для достижения эффекта плацебо.

«В СССР гомеопатия не запрещалась, но была ограничена, как ненаучная практика. В 90-е годы гомеопатия смогла широко внедриться в систему российского здравоохранения. На сегодняшний день иностранные и российские производители гомеопатии, пользуясь неосведомленностью населения, ведут все более агрессивную политику продвижения гомеопатической продукции», — говорит о причинах появления меморандума доктор медицинских наук, профессор ВШЭ Василий Власов.

Экспертное заключение подписали 32 специалиста в области доказательной, экспериментальной и клинической медицины, физики, химии, биохимии, иммунологии, психологии, молекулярной биологии, фармакологии, биотехнологии, фармации и биостатистики.

Гомеопатия — альтернативная медицинская практика, основанная на применении сверхмалых доз тех веществ, которые в больших дозах вызывают у здорового человека симптомы болезни, с которой они должны бороться. В числе гомеопатических средств в приложении к меморандуму перечислены «Оциллококцинум», «Анаферон», «Импаза», «Пропротен-100».

В ноябре 2016 года Федеральная торговая комиссия США обязала производителей гомеопатических препаратов указывать на ненаучность гомеопатии на упаковке, а также предупреждать покупателей, что эти препараты разработаны на основе теории 18 века, не получившей признания большинства современных медицинских экспертов.

В ноябре 2016 года «Национальный совет по гомеопатии» подал иск против журнала «Вокруг света», где была опубликована статья с критикой гомеопатии. В заявлении утверждалось, что статья «порочит метод гомеопатии, успешно применяемый во многих странах более 200 лет». Суд был проигран.