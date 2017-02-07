При назначении старшего сына президента республики Эмомали Рахмона - Рустама Эмомали на должность мэра Душанбе законодательство Таджикистана не нарушено, считают в Агентство по госслужбе.

«Назначение Рустама Эмомали на должность главы столицы является продолжением политики по омолаживанию кадров в государственных структурах, которого уже несколько лет ведется в Таджикистане», - заявил журналистам глава Агентства по государственной службе РТ Джума Давлатов.

Он подчеркнул, что главы городов и районов Таджикистана при выполнении своих функциональных обязанностей напрямую подотчетны премьер-министру республики.

«Кроме того, никто не может запретить детям президента занимать высокие должности в государственных структурах», - заявил Давлатов.

Он также напомнил, что Рустам Эмомали имеет три высших образования, что более чем достаточно для государственного служащего.

По его словам, в прошлом году в стране на 3 тыс. 867 вакантных государственных должностей претендовали свыше 5,5 тыс. человек. Но на вакансии в местные органы госвласти желающих особо не было, на 734 должности никто не подал заявление.

По мнению Давлатова, данная ситуация возникла в результате халатной работы кадровых служб самих властей на местах.

При этом, он не согласен с мнением, что люди не идут на службу в некоторые госструктуры из-за низкой зарплаты.

«В 2000 году средний размер заработной платы государственных служащих в стране составляла 23 сомони в месяц, в прошлом году она составила более 1 тысячи сомони», - заявил Давлатов.