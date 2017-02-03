В начале февраля 2017 года отношения между Россией и Белоруссией резко ухудшились. Москва решила восстановить погранзону между двумя странами; президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил РФ в нарушении соглашения о госгранице — и пожаловался на ее «политические выпады». Погранзона — не единственное тонкое место в отношениях России и Белоруссии: две страны находятся в состоянии конфликта по крайней мере по четырем существенным вопросам. «Медуза» рассказывает, как они тлеют и разгораются.

Граница

В 1995 году Россия и Белоруссия объединились в союзное государство и полностью отказались от пограничного контроля. Это было удобно для жителей двух стран, но создало проблемы контролирующим органам: в частности, оказалось сложно следить за перемещением граждан третьих стран.

Фото: Григорий Калачьян / ТАСС Ликвидация таможенной границы между Россией и Белоруссией, 1995 год

В РФ и Белоруссии действуют разные визовые правила, и единый подход выработать за все эти годы не удалось. Проблема обострилась в 2017-м, когда Минск отменил визы для граждан сразу 80 стран, включая США и Евросоюз, — со всеми этими государствами у России действует визовый режим (житель условной Германии в этих обстоятельствах может попасть на территорию России через Белоруссию так, что ни одно ведомство в РФ об этом не узнает).

Москве решение Белоруссии не понравилось: сначала были введены проверки паспортов на авиарейсах из Минска, затем ФСБ потребовала организовать на сухопутной границе полноценный пограничный контроль.

Восстановление границы не было согласовано с Белоруссией, хотя в Москве уверяют, что ни россияне, ни белорусы никаких неудобств не почувствуют: контроль вводится только для жителей третьих стран. Тем не менее Александр Лукашенко уже обвинил Москву в нарушении договора о свободной границе.

«Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, эфэсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ», — пояснил свою мысль президент Белоруссии.

Нефть (и газ)

Современная нефтяная инфраструктура строилась в советское время. На территории Белоруссии были размещены заводы по переработке нефти; без российской нефти работать они не могут. России поставлять нефть в Белоруссию выгодно: во-первых, это рынок сбыта, во-вторых, источник относительно дешевого бензина и других нефтепродуктов.

Чтобы упростить схему, Россия согласилась не брать с поставляемой в Белоруссию нефти экспортные пошлины (к тому же часть этой нефти возвращается в РФ в виде бензина). Однако Белоруссия сама экспортирует бензин на Запад — и берет с этого бензина экспортную пошлину: получается, что нефтепродукты уходят в Европу, а доходы получает белорусский бюджет — но не российский.

Переговоры о том, сколько нефти Россия должна поставлять Белоруссии на льготных условиях — и сколько получать обратно бензина, проходят едва ли не каждый год, и всякий раз со скрипом.

Параллельно продолжается спор и по газу: Белоруссия считает, что в рамках союзного государства «Газпром» должен поставлять газ по внутрироссийским ценам; газовый монополист с этим не согласен. Иногда Белоруссия допускает существенную просрочку по газовым контрактам (по подсчетам «Газпрома», за неполный 2016 год задолженность Минска составила 340 миллионов долларов), на это Москва отвечает сокращением поставок нефти.

В конце 2016-го спор по нефти и газу между Россией и Белоруссией получился особенно жестким, со взаимными обвинениями и привлечением политиков самого высокого уровня (ситуацию, например, комментировал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев). В начале 2017-го Александр Лукашенко заявил: «Сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами».

На пресс-конференции 3 февраля его риторика стала еще жестче: «Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло? Понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно», — заявил президент Белоруссии.

Продукты

Одна из основ белорусской экономики — экспорт продуктов сельского хозяйства. Российские аграрии часто выражают недовольство ощутимым присутствием белорусских товаров на местном рынке. Иногда это заканчивается прямыми столкновениями: например, в 2009 году страны вели полноценную «молочную войну».

С введением Россией антисанкций ситуация осложнилась: через Белоруссию на российский рынок поступают среди прочего санкционные товары. При этом Минск отказался вводить запреты на импорт, аналогичные российским, что при отсутствии границы между странами делало поставки «запрещенки» в Россию выгодным бизнесом.

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / Scanpix / LETA Санкционные продукты, конфискованные в Смоленской области сразу после того, как они прибыли с территории Белоруссии, июнь 2015 года

«Если мы (имелась в виду Белоруссия — прим. „Медузы“) будем пропускать санкционную продукцию, белорусским производителям будет сложнее осваивать российский рынок», — предупреждал Владимир Путин Лукашенко полгода назад — но с тех пор ситуация, очевидно, не изменилась. В конце января 2017 года Россельхознадзор ограничил поставки двух белорусских мясокомбинатов: в Москве считают, что под видом белорусской говядины на рынок поступает запрещенная украинская.

3 февраля Александр Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта «за нанесение ущерба государству».

Отношения с Западом

Внешняя политика Белоруссии в последнее десятилетие сильно изменилась. Если раньше риторика Александра Лукашенко была, как правило, пророссийской и антизападной, то начиная со второй половины 2000-х белорусский лидер оказывал знаки внимания Европе. В 2014-м Лукашенко не поддержал Россию по украинскому вопросу — и более того, попытался выступить арбитром, дважды организовав встречи для подписания Минских соглашений.

В 2015 году Александр Лукашенко согласился помиловать политзаключенных, после чего Евросоюз отменил санкции в отношении президента Белоруссии. «Я больше не последний диктатор Европы. Есть диктаторы и похуже меня, разве нет?» — откровенно издевался президент Белоруссии в интервью Bloomberg.

Отношения России и Запада, напротив, ухудшались. Из-за Крыма и Украины санкции ввели уже против РФ, а также ближайшего окружения Владимира Путина (но не его самого). Лукашенко прямо заявляет, что Москва боится ухода Белоруссии на Запад, — и ничего не предпринимает, чтобы развеять эти страхи.