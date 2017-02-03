Турнир по смешанным единоборствам (ММА) «Битва чемпионов» пройдет завтра в здании Госцирка. Сегодня бойцы из Таджикистана, Ирана, Камеруна, Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана прошли официальное взвешивание.

«Битва» обещает быть зрелищной не только благодаря его участникам, но популярному в странах СНГ российскому ринг-анонсеру Александру Загорскому.

Начало турнира – в 15:00.

Билеты можно заказать, позвонив по номеру: +992 ‎98-570-11-11 (есть возможность доставки), или же приобрести их в кассе Госцирка.