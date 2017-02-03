Какие бы вопросы ни обсуждались во время предстоящего визита президента России Владимира Путина в Таджикистан – вступление Таджикистана в ЕАЭС или безопасность на границе, – визит Путина, как показывает история, наверняка станет площадкой для решения вопросов более высокой политики.

Владимир Путин может посетить Таджикистан в ближайшее время, сообщил на прошлой неделе вице-премьер правительства России Игорь Шувалов.

К его визиту готовится целый пакет различных соглашений. Так, по словам министра экономразвития и торговли Негматулло Хикматуллозода, будут подписаны соглашения, направленные на углубление сотрудничества с крупными регионами России.

Министр отметил, что последние два года сокращаются объемы таджикско-российского товарооборота, в прошлом году он составил чуть больше 1 млрд долларов, что на 6,3% меньше показателя 2015 года.

И все же, по мнению экспертов, одной из главных тем переговоров Владимира Путина и Эмомали Рахмона может стать вопрос возможного вступления Таджикистана в Евразийский экономический союз. Несмотря на неоднократные призывы российской стороны, Таджикистан пока не спешит туда. Уже не первый год власти заявляют, что все еще изучают вопрос, подсчитывают выгоды и потери.

Другой важной темой встречи станет безопасность в регионе.

«При этом, возможно, с российской стороны будет еще раз поднят вопрос об аренде аэродрома Айни, а Таджикистан будет добиваться скорейшей передачи военной техники согласно договоренностям 2012 года, - считает таджикский эксперт Нурали Давлатов. – И, возможно, вопрос вступления Таджикистана в ЕАЭС будет рассматриваться как раз таки в контексте передачи этой самой техники или же других выгодных для Душанбе условий».

…В должности президента Путин посещал Таджикистан 8 раз (в июле 2000 г., в октябре 2001-го, в апреле 2003 г., в октябре 2004, в октябре 2007 г., в октябре 2012 г., в сентябре 2014 г. и в сентябре 2015 г.).

И каждый раз во время его визита принимались серьезные геополитические решения.

От «Шанхайской пятерки» - к ШОС

В июле 2000 года он принял участие во встрече глав государств будущей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) – «Шанхайской пятерки». На ней принимались механизмы работы организации, а уже в следующем году главами РФ, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана была организована ШОС.

Во время встречи Путина с Эмомали Рахмоновым обсуждался вопрос дальнейшей деятельности группировки российских Вооруженных сил в Таджикистане. Тогда оба президента согласились, что

сохранять в РТ российские войска - в интересах обоих государств.

Встреча в Душанбе и успехи «Северного альянса» в Афганистане

Поездка Путина в Душанбе в октябре 2001 года совпала с началом военной операции сил НАТО в Афганистане, развернутой после терактов в США 11 сентября.

Тогда Путин встретился не только с президентом Таджикистана, но и с главой Афганистана Бурхануддином Раббани. Россия и Таджикистан подтвердили готовность оказать содействие политическому урегулированию ситуации в Афганистане.

В совместном заявлении говорилось, что непременным условием перевода разрешения ситуации в Афганистане в политическое русло является безоговорочное выполнение требований антитеррористической коалиции, включая выдачу вдохновителей и организаторов терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, роспуск и полное разоружение вооруженных формирований террористических и экстремистских группировок на территории, подконтрольной талибам.

Примечательно, что после встречи в Душанбе началось широкомасштабное наступление сил «Северного альянса» против талибов с использованием большого количества военной техники, завершившееся освобождением Кабула, Мазари-Шарифа и других крупных городов Афганистана.

Экономика и религия

Третья рабочая поездка российского президента в Таджикистан состоялась в апреле 2003 года. Он принял участие в работе Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС), а также провел встречу с главами стран - участниц ОДКБ. Тогда же он встретился с муфтием Таджикистана Амонулло Неъматзаде. Путин указал тогда на важность поддержания контактов между мусульманами России и других стран, прежде всего стран СНГ.

Первый официальный визит

Первый официальный визит Владимира Путина в РТ состоялся в октябре 2004 года. Во время встречи президенты сошлись во мнении, что постоянное функционирование российской военной базы и ее укрепление будет гарантией стабильности в регионе. Кроме того, Путин и Рахмон подписали межправительственные соглашения. После этого президенты двух стран приняли участие в заседании Совета глав государств организации «Центрально-Азиатское сотрудничество».

Миграция, Украина

Спустя три года, в октябре 2007-го, Путин вновь прибыл в Душанбе с рабочим визитом - для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

Лидеры Содружества обсудили тогда концепцию дальнейшего развития СНГ и план основных мероприятий, а также предложения по согласованной миграционной политике.

А во время беседы с министром иностранных дел Украины Арсением Яценюком президент России согласился с его предложением начать активную стадию подготовки к заседанию комиссии Путин – Ющенко после формирования правительства на Украине.

На фоне событий в Хороге

После четырехлетнего перерыва, связанного с тем, что Путин занимал должность премьер-министра России, в октябре 2012 года состоялся его второй официальный визит в Таджикистан в качестве президента.

Летом этого года власти провели военную операцию в Хороге, в связи с чем во время встречи президентов двух стран большое внимание было уделено вопросам безопасности.

По итогам встречи Владимира Путина с Эмомали Рахмоном и российско-таджикских переговоров был подписан пакет документов. Президент также посетил 201-ю российскую военную базу.

201-я РВБ остается еще на 30 лет

Следующий официальный визит Путина в Душанбе был приурочен к саммиту государств - членов ШОС в сентябре 2014 года.

Главным итогом его визита стало продление срока размещения 201-й российской военной базы в Таджикистане еще на 30 лет. В качестве «компенсации» Таджикистану были обещаны послабления в законодательстве РФ по отношению к таджикским трудовым мигрантам. А также техническая и кадровая военная помощь и снижение цен на экспортируемые в Таджикистан ГСМ.

Заседание ОДКБ и мятеж Назарзода

15 сентября 2015 года президент России приехал к нам с рабочей поездкой. Он принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также провел переговоры с президентами Таджикистана и Кыргызстана.

Незадолго до визита Путина, в ночь на 4 сентября, в республики произошла попытка госпереворота, которую возглавил замминистра обороны Абдухалим Назарзода.

Тогда, выступая перед главами стран - членов ОДКБ, Путин подчеркнул, что Таджикистан является стратегическим партнёром России. «Мы видим, что и здесь, в Таджикистане, вы сталкиваетесь с проблемами, с вылазками определёнными, с попытками раскачать ситуацию. Хотел бы сразу сказать, что мы адекватно оцениваем эти угрозы и всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку, хотя видим, что правоохранительные органы и вооружённые силы республики успешно справляются с возникающими проблемами», - заявил Путин.

16 сентября МВД заявило о ликвидации группировки Назарзода в Рамитском ущелье.

Тогда же Путин выразил серьезную обеспокоенность ситуацией в Сирии и Ираке.

А две недели спустя после саммита ОДКБ - 30 сентября - Россия ввела войска в Сирию, приняв участие в боевых действиях на стороне правительственных сил.