Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в попрании межгосударственных договоров с Белоруссией, в том числе и касающихся отношений на границе двух стран. Об этом Лукашенко заявил во время пресс-конференции, сообщает ТВ «Дождь».

«Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ - 801, 802, 803. Я называю даже номера этих приказов», — заявил Лукашенко.

По его словам, обострение в отношениях с Россией произошло из-за того, что «у России появилась настороженность, что Беларусь уйдет на Запад». Помимо этого, подчеркнул Лукашенко, в руководстве России стоят разные политические силы, и часть из них расходится с позицией президента России.

«В последнее время ситуация развивается неважно. Но еще раз подчеркиваю: силы там разные. И он, президент (России Владимир Путин — Дождь), прямо мне говорит: „Ты не обращай внимания. То, что ты мне сказал, я даже этого не знаю, у нас настолько этот спектр...“ Знает, не знает, что-то, наверное, знает, но не решился сказать», — подчеркнул Лукашенко.

Между тем, Лукашенко напомнил, что Белоруссия может обойтись без российской нефти, хотя будет «очень трудно». «Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают», — заметил он.

Как передает RNS, Лукашенко поручил завести уголовное дело на главы Россельхознадзора Сергея Данкверта «за нанесение ущерба государству». В конце января Россельхознадзор ограничил поставки говядины с двух белорусских предприятий, так как их заподозрили во ввозе в Россию украинского мяса под видом белорусского.

«Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое — все эти Данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта», — цитирует Лукашенко RNS.

Как напоминает «Медуза», Лукашенко выступил с критикой в адрес России после решения ФСБ восстановить на границе с Белоруссией режим пограничной зоны. В Москве заявили, что контроль вводится для граждан третьих стран и никак не повлияет на передвижения россиян или белорусов.

Ранее Белоруссия ввела безвизовый режим с 80 странами, в том числе с США и Евросоюзом. Граждане этих стран смогут без предварительного оформления документов находиться в Белоруссии до пяти дней.

Заявления относительно России президент Беларуси Александр Лукашенко сделал на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ. Мероприятие еще проходит, и по данным белорусских СМИ, оно проводится в уникальном формате под общим названием «Большой разговор с Президентом».