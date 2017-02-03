За «неправильное» воспитание детей в 2016 году в Таджикистане в отношении родителей, опекунов, воспитательных и образовательных учреждений возбуждены 474 уголовных дела, заявил сегодня журналистам первый заместитель Генпрокурора Таджикистана Хотам Назарзода.

Однако он не стал уточнять, нарушение каких именно норм закона Таджикистана «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей» грозит уголовной ответственностью для родителей.

По его словам, в 2016 году за несоблюдение норм закона об ответственности роителей к административным и дисциплинарным наказаниям со стороны Генпрокуратуры Таджикистана были привлечены 2 тыс. 900 человек.

Он отметил, что в минувшем году подростками и несовершеннолетними были совершены 693 преступлений, что по сравнению с 2015 годом на 49 преступлений меньше.

Между тем, ранее глава Верховного суда РТ Шермухаммад Шохиён сообщил журналистам, что по решению судов Таджикистана в прошлом году были оштрафованы более 8,5 тысяч родителей. Наложенные на родителей штрафы принесли в казну государства более одного миллиона со8мони.

В совокупности в отношении 4 тысяч родителей было назначено наказание в виде предупреждений, а в отношении свыше 8,5 тыс. лиц – наложены административные штрафы.

Кроме того, в прошлом году за несоблюдение норм закона Таджикистана «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» в суды республики поступило 784 дела об административных правонарушениях в отношении 784 лиц: 767 из них оштрафованы на 2,4 миллиона сомони.

Напомним, закон «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей» вступил в действие 2 августа 2011 года. По мнению его авторов, этот "документ преследует цели усиления ответственности родителей за обучение и воспитание детей в духе гуманизма, патриотизма, уважения к национальным, общечеловеческим и культурным ценностям, защите прав и интересов детей".