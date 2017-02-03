В Таджикистане второй день подряд происходят землетрясения: первое зафиксировано в четверг поздно вечером, второе - сегодня утром.

В четверг, 2 февраля, в стране было зафиксировано землетрясение в 23:36. Эпицентр подземных толчков, как сообщили в КЧС сегодня со ссылкой на Институт сейсмологии страны, находился в 141 километрах северо-западнее от Душанбе, на территории Узбекистана.

В эпицентре сила землетрясения составила 4-5 балла. В Душанбе ощущались толчки силой 2 балла. Жертв и разрушений нет, отмечает КЧС.

Между тем, сегодня, 3 февраля, в Баткенской области Кыргызстана в 10:36 снова было зарегистрировано землетрясение силой 5 баллов в эпицентре, сообщает Аки-Пресс со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

В городе Баткен и селах Кызыл-Жол, Базар-Башы землетрясение ощущалось в 5 баллов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Есть информация, что это землетрясение почувствовали и жители приграничных с Кыргызстаном селений северного Таджикистана.