Финансовый ущерб на сумму около 224 млн. сомони (около $30 млн.) выявлен аудиторами Счетной палаты Таджикистана в министерствах и ведомствах, а также в других бюджетных учреждениях и организациях страны.

Данный ущерб выявлен в прошлом году в ходе проведенных Счетной палатой 530 проверок, сообщил заместитель председателя Палаты Зафар Азими.

В частности, выявлено незаконное расходование государственных средств на сумму более 85,6 млн. сомони, завышение объемов ремонтно-строительных работ (92 млн. сомони), занижение и сокрытие налоговых платежей (37,2 млн. сомони), потери товарно-денежных средств от бесхозяйственности (4,9 млн. сомони), недостача (хищения) товарно-денежных средств (свыше 1,6 млн. сомони) и прочее.

Сравнительно большие объемы финансового ущерба выявлены в ходе проверок в министерстве финансов, Агентстве по государственным закупкам товаров, работ и услуг при правительстве РТ, Агентстве социального страхования и пенсии при правительстве РТ, Академии сельскохозяйственных наук Минсельхоза.

Также крупный ущерб в размере около 30 млн. сомони выявлен аудиторами Счетной палаты при проведении проверок в сотрудничестве со специалистами Налогового комитета при правительстве РТ.

Порядка 83 материала аудиторских проверок передано правоохранительным органам для принятия соответствующих мер.