Прошло несколько дней после трагедии на трассе Душанбе-Худжанд: 28 января здесь под снежными завалами погибли девять человек. Однако их имена до сих пор неизвестны. Ни КЧС, ни МВД не владеют такой информацией.

Известно только имя одного из погибших - 22-летнего старшины милиции Саюмарса Гулмадова, который оказался под очередной лавиной, когда пытался помочь людям. Поиск еще одного попавшего под лавину человека ещё продолжается.

Глава пресс-центра КЧС РТ Умеда Юсупова сообщила «АП», что у спасателей нет списка погибших, потому что делом по установлению личности погибших занимается МВД. «Мы только помогаем людям», - отметила она.

МВД же, в свою очередь, также заявляет, что не имеет списка имен погибших в стихийном бедствии.

«Это не было убийство, когда мы должны устанавливать личность погибшего. Это просто нечастный случай, и у нет списка погибших на трассе Душанбе-Худжанд людей», - заявили «АП» в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Между тем, как сообщает КЧС, стихия не хочет отпускать Таджикистан. За прошедшие сутки из-за обильных осадков в горных регионах страны на разных участках дороги Душанбе-Худжанд, Душанбе-Джиргиталь, Хорог-Ишкашим и Хорог-Дарваз вновь сошли снежные лавины.

В результате, участок автотрассы Душанбе-Худжанд с 54 до 71 км закрыт, сообщает КЧС. Для расчистки автодороги от снежных завалов дорожной службой компании Innovative Road Solutions выделены 6 единиц техники с двух сторон дороги.

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ еще раз убедительно просит население воздержаться от поездок, походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными.

«Лавиноопасность на этих автодорогах сохраняется!», - напоминает КЧС таджикистанцам.