Рабочее совещание с участием мэра Душанбе, руководителей силовых структур и правоохранительных органов провел в пятницу утром президент Эмомали Рахмон. Особое внимание было уделено ситуации с погодой в стране, особенно стихийным бедствиям последних дней, сообщает пресс-служба Лидера нации.

Глава государства поручил ответственным лицам соответствующих структур, Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне использовать все имеющиеся ресурсы и возможности для предотвращения чрезвычайных ситуаций, устранения последствий природных бедствий, а также обеспечения безопасности граждан и отраслей народного хозяйства.

Эмомали Рахмон также дал конкретные поручения и указания по расширению берегоукрепительных работ, обеспечению безопасности на дорогах и наземном транспорте.

Пресс-служба отмечает, что руководителям силовых структур и правоохранительных органов было поручено принять меры для обеспечения всесторонней безопасности граждан и борьбы с коррупцией, незаконным оборотом наркотических средств, других преступлений и правонарушений.

Пресс-служба президента РТ 1 /4

Напомним, что в ближайшие несколько дней в Таджикистане вновь ожидаются обильные осадки, в высокогорье снег и сход лавин.

Агентство по гидрометеорологии Таджикистана сообщает, что 3-4 февраля по республике выпадут обильные осадки, температура воздуха снизится на 10-12 градусов. В горных районах РРП и предгорных районах Хатлонской области осадки особенно сильные. В отдельных районах ожидается усиление ветра до 17-22 м/с.

В этой связи Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне вновь убедительно просит население воздержаться от поездок, походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными.

Водителям при движении в горной местности или в лавиноопасных участках автодорог, необходимо строго соблюдать установленный интервал движения между автомобилями.

До трагедии, которая произошла в минувшие выходные на трассе Душанбе-Худжанд, специалисты Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне предупреждали об опасности, просили автомобилистов воздержаться от поездок, однако далеко не все прислушались к этим рекомендациям.

В итоге спасателям пришлось эвакуировать сотни людей из автомобилей, попавших под снежные завалы.

Полковник КЧС Олег Пилькевич рассказал "АП", что случилось 28 января на этой дороге: как только сошли первые лавины, на трассе образовался затор, автомобили остановились, оказались в плену, и следующие снежные лавины обрушились на них. Часть машин оказалась под снегом, другая - между завалами. По словам очевидцев, погибли те люди, которые в этот момент вышли из машин, некоторые - чтобы сфотографировать лавины; те, кто остался внутри автомобилей, были спасены. Все это происходило на участке трассы с 63-го по 74-й км.