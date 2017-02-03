В связи с многочисленными обращениями представителей средств массовой информации в Секретариат ОДКБ с просьбой прокомментировать появившиеся в СМИ публикации о якобы выхода Беларуси из состава ОДКБ, пресс-служба ОДКБ сообщает, что в Секретариат ОДКБ от Республики Беларусь не поступало никаких обращений по данному вопросу.

Пресс-служба ОБКБ обращает внимание СМИ на тот факт, что председатель Постоянного совета ОДКБ, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Игорь Петришенко 2 февраля в прямом эфире передачи «Время покажет» на Первом российском телеканале опроверг распространенную отдельными СМИ недостоверную информацию о выходе его страны из ОДКБ.

В сообщении пресс-службы Организации также отмечается, что под председательством белорусской стороны регулярно проводятся заседания Постоянного совета ОДКБ, консультации представителей министерств и ведомств государств – членов ОДКБ по реализации принятых решений Совета коллективной безопасности и уставных органов Организации.

Ранее белорусские СМИ сообщали о возможном выходе Белоруссии из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), из Союзного государства России и Белоруссии. А также из военного блока ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности).

Кремль в четверг прокомментировал угрозу развала Евразийского экономического союза (ЕАЭС), возникшую из-за восстановления госграницы с Белоруссией. «Надеемся, что [развал ЕАЭС] нереален», — сообщил Газете.Ru пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хранил молчание. Известно лишь, что на пятницу назначена пресс-конференция для белорусских и западных СМИ. Не подтверждена и дата приезда Лукашенко в Москву, хотя ранее приезд намечался на 9 февраля.

Но намек на то, что может заявить Лукашенко по поводу ситуации с забором на границе дал белорусский МИД. Первый: Москва нарушила «все существующие договоренности».

Второй намек, точнее, претензия: Москва сделала это в особо грубой форме. «Российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления», — заявила спикер белорусского внешнеполитического ведомства Мария Ваньшина.

"На данном этапе хотелось бы выделить два важных аспекта. Во-первых, вопреки всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения, российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления", - подчеркнула представитель белорусского МИД.

"К сожалению, это не первый подобный случай. Схожая ситуация произошла в начале 2016 года, когда Россия фактически начала вводить ограничения на въезд граждан третьих стран через границу Беларуси и России. С учетом уровня прямого взаимодействия наших пограничных служб и их взаимного представительства, подобная нескоординированность действий, естественно, вызывает справедливые вопросы".

Скандал беспрецедентный. С другой стороны, приказы директора ФСБ Александра Бортникова о восстановлении приграничной зоны с Белоруссией – это откат в 1995 год. К тому времени, когда между Россией и Белоруссией еще не действовал Договор о дружбе сотрудничестве и добрососедстве, предполагающий открытую границу между двумя странами.

Приказы ФСБ, напомним, последовали после того, как президент Белоруссии 9 января подписал указ о безвизовом въезде и выезде иностранных граждан из 80 государств, включая страны Евросоюза, на территорию страны на срок не более 5 суток.

Лукашенко, еще недавно был невыездным и считался «последним диктатором Европы». А теперь открыл границы. «Всему миру открыть границу даже на 5 дней – этого российские силовики не могли допустить. За это время любой шпион может «камень» с шифровкой заложить. Не говоря уж о том, что аэропорт Минска становится перевалочным пунктом для тех персонажей, которые мечтают «уйти огородами» из России в Украину», — поделился мнением с Газета.ру. Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политтехнологий.

Неудивительно, что ФСБ вернуло границы. А с другой стороны, Лукашенко пошел на открытие границ, потому что у него нет выбора. Экономика Белоруссии – на грани коллапса. Вытянуть льготные кредиты из России привычными способами давления больше не получается. По этой причине Лукашенко поднял ставки в игре и пошел на открытое противостояние с Россией, считают эксперты.