Жизнь кипит и меняется. В ней происходит множество событий, большинство из которых нуждаются в новых идеях. Как вы знаете, самая лучшая идея рождается совсем неожиданно: дома, в театре, при чтении интересной книги, во время прогулки или даже во сне.

"Банк Эсхата" уверен, что среди его клиентов и просто посетителей сайта найдутся те люди, у которых рождаются замечательные идеи. А если эти идеи могут способствовать развитию деятельности банка, улучшению качества обслуживания и внедрению инноваций в Банке Эсхата, то это будет вдвойне замечательно!

У вас есть идея? Поделитесь ею на нашем сайте. Для этого пройдите по ссылке www.eskhata.tj, и на главной странице сайта вы найдете раздел «Отправь идею!». Нажав на него, вы перейдете на страничку, где необходимо заполнить свои данные для обратной связи и отправить нам свою идею. Всё очень легко и просто!

Самые лучшие идеи по мнению комиссии "Банка Эсхата" получат возможность внедрения.

Дорогие наши клиенты и сограждане, нам очень ценны ваши мнения! Ведь ваши идеи могут направить деятельность Банка Эсхата в более успешное русло, что сделает банк еще более продвинутым, гибким и инновационным, чем он есть сейчас.

Мы с нетерпением ждем ваши идеи!