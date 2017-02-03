Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в Душанбе, октябрь 2015 года.

Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму премьер-министру Японии Синдзо Абэ по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Японией.

«Существенные преобразования, произошедшие за последние годы в дружественных отношениях Таджикистана и Японии ярко свидетельствуют об обоюдном стремлении к развитию взаимовыгодных отношений между двумя странами в различных сферах, представляющих взаимный интерес», - отмечается в телеграмме, текст которой опубликован пресс-службой.

«Мы выражаем удовлетворение нынешним уровнем взаимоотношений с Вашей страной. Глубоко убежден, что мы и впредь совместными усилиями сможем обеспечить в интересах наших народов поступательное развитие взаимоотношений между нашими странами», - подчеркивает Эмомали Рахмон.

Президент Таджикистана пожелал Синдзо Абэ крепкого «здоровья и новых успехов», а «дружественному народу Японии - счастья, спокойствия и дальнейшего процветания».

Япония признала независимость Таджикистана 28 декабря 1991 года. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 2 февраля 1992 года.