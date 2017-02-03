Владимир Путин подписал указ об увольнении 16 генералов МВД, МЧС и СКР. Причины кадровых перестановок не уточняются.

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым снял с должности 16 генералов МВД, МЧС и Следственного комитета России. Документ опубликован в четверг, 2 февраля, на официальном портале правовой информации, пишет РБК.



В частности, занимаемых должностей лишились министр внутренних дел по Карачаево-Черкеской Республике, генерал-майор полиции Казимир Боташев, глава департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС России генерал-лейтенант Александр Агафонов.



Также указом сняты с должностей главы нескольких региональных центров МЧС. Среди них — начальник Северокавказского регионального центра МЧС, генерал-майор Николай Литюк, глава Уральского регионального центра, генерал-лейтенант Сергей Мирошниченко, а также главы Приволжского и Дальневосточного региональных центров, генерал-полковник Игорь Паньшин и генерал-лейтенант Александр Соловьев.



Своей должности также лишился руководитель следственного управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, генерал-майор Аркадий Сынгаевский.



Еще двое генералов из МЧС — глава департамента территориальной политики Юрий Ковалев и глава ГУ МЧС по Бурятии Виктор Михайлов — уволены с военной службы.



Этим же указом Путин назначил Олега Камшилова новым прокурором Крыма. Новым главой следственного управления СКР по Севастополю стал Виктор Танифу.



Причины кадровых перестановок не уточняются. Ранее должность генпрокурора Крыма занимала Наталья Поклонская, которая была избрана депутатом Госдумы.