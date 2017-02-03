В белорусском МИД заявили, что Россия объявила о создании пограничной зоны вдоль границы с Белоруссией, не уведомив об этом власти республики.

Россия приняла решение об установлении погранзоны на границе с Белоруссией не уведомив предварительно Минск. Об этом заявила глава пресс-службы МИД Белоруссии Мария Ваньшина, отвечая на просьбу прокомментировать неожиданное решение российской стороны об учреждении пограничных зон на белорусско-российской границе, сообщает БЕЛТА.

"На данном этапе хотелось бы выделить два важных аспекта. Во-первых, вопреки всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения, российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления", - подчеркнула представитель белорусского МИД.

"К сожалению, это не первый подобный случай. Схожая ситуация произошла в начале 2016 года, когда Россия фактически начала вводить ограничения на въезд граждан третьих стран через границу Беларуси и России. С учетом уровня прямого взаимодействия наших пограничных служб и их взаимного представительства, подобная нескоординированность действий, естественно, вызывает справедливые вопросы".

"Во-вторых, у многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более двадцати лет назад. А это идет вразрез с целым рядом существующих договоренностей, предусматривающих базовый принцип открытости границ между Республикой Беларусь и Российской Федерацией", - отметила Мария Ваньшина.

"Хотелось бы особо подчеркнуть, что в этом случае инициатива исходит не от белорусской стороны", - добавила она.

При этом Ваньшина отметила, что «сейчас не стоит драматизировать ситуацию», добавив, что МИД изучает решение России о введении погранзоны.