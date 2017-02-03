Численность зарегистрированных наркозависимых в Таджикистане составляет 7 тысяч 67 человек, из которых 175 – женщины.

Такие данные наркологической службы Министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ привел журналистам в понедельник, 2 февраля, директор Агентства по контролю за наркотиками при президенте Шерхон Салимзода.

По словам руководителя АКН, больше всех наркозависимых числится в Душанбе - 2 654 человек, из них 106 женщин.

В Согдийской области зарегистрировано 1 тыс. 147 больных наркоманией (41 женщина), в Хатлонской области – 1 тыс. 385 больных (18 женщин), в районах республиканского подчинения – 1 тыс. 74 (7 женщин) и в ГБАО – 807 (3 женщины).

«Согласно подсчетам, на 100 тысяч жителей нашей страны в среднем приходится 83 наркозависимых. Этот показатель намного ниже, чем во многих странах мира, но проблема остается, и ее надо решать. Наркомания несет серьезный удар по генофонду нации и с этим злом нужно бороться сообща, всем обществом», - напомнил Салимзода.

Он подчеркнул, что значительная часть наркозависимых – молодые люди. «В последние годы растет число молодежи, принимающей синтетические наркотики и психотропные вещества. Основной точкой их распространения являются ночные клубы, дискотеки, другие увеселительные места. Наши сотрудники ведут работу по выявлению торговцев этих видов наркотических средств и привлечению их к ответственности», - сообщил Салимзода.

Директор АКН отметил, что в прошлом году АКН раскрыло 2 факта незаконного оборота синтетических наркотиков и психотропных веществ, изъяло 180 синтетических таблеток экстази (МДМА) и амфетамина.

В республике за 2016 год всеми правоохранительными органами изъято более 13,3 тысяч таблеток психотропных веществ, что больше показателя 2015 года на 2 104 таблетки или на 18,7%. Причем, из общего количества изъятых в том году таблеток 8 тысяч 656 (65%) изъято сотрудниками Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией.

Всего, по словам Салимзода, в 2016 году выявлено 289 фактов незаконного оборота наркотических средств, что больше показателя 2015 года на 73 факта (33%).