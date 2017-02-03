Правительство Таджикистана рассматривается вопрос возведения дополнительных защитных сооружений на автодороге Душанбе-Худжанд, соединяющей центральную часть республики с ее севером.

«Правительство поручило изучить и проработать вопрос о строительстве дополнительных галерей и тоннелей на трассе Душанбе-Худжанд», - сообщил глава Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ Рустам Назарзода 2 февраля в Душанбе на заседании Группы по координации и быстрой оценке при чрезвычайных ситуациях (РЕАКТ).

Он отметил, что в результате обильных снегопадов, которые были зарегистрированы в конце января этого года, автомобильные дороги были охвачены снежным завалом.

«К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. Граждане были предупреждены об опасности, но, видимо, жизнь иногда заставляет людей выходить, повергая свою жизнь опасности», - сказал глава КЧС.

Он подчеркнул, что ситуация по снежным обвалам была рассмотрена на заседании под председательством премьер-министра с участием руководителей всех министр и ведомств.

«Принят ряд мер по исправлению ситуации, расчистке дорог, выделению дополнительной техники, горюче-смазочных материалов, а также других необходимых предметов для тех сотрудников, которые работают в районах ликвидации ЧС», - сказал Назарзода.

Он сообщил, что на заседании было поручено изучить и проработать вопрос о строительстве дополнительных галерей и тоннелей на трассе Душанбе-Худжанд, на участке с 60 по 72 км, от Майхуры до местечка Уштура.

Также принято решение о строительстве весной в районе Майхуры здания отдела КЧС, «который будет круглый год дежурить, чтобы своевременно прийти на помощь пострадавшим от ЧС лицам».

По словам главы КЧС, на данный момент все автодороги Таджикистана открыты, за исключением автодороги Хорог-Ишкашим.

«Эта дорога до настоящего момента остается в напряженном состоянии, четыре км дороги надо расчистить в Шугнанском районе и порядка 11 км на территории Ишкашима. В Хороге создан штаб по ликвидации завалов на этой дороге, работают дополнительные единицы техники, населению оказывается помощь в виде продуктов питания», - подчеркнул он.

Назаров предупредил, что в ближайшие дни снова ожидаются снегопады и возможность схода лавин на автодорогах, расположенных в горных местностях.

«Обилье снежного покрова в горах Таджикистана порождает другую опасность: с весенним потеплением ожидается обильное таяние снега и не исключено, что населенные пункты, расположенные в высокогорных районах, будут подвергнуты сходы снежных лавин и селей. Это призывает нас быть готовыми к любой ситуации. Также ожидается подъем уровня рек, что является еще одной угрозой для населенных пунктов, расположенных в поймах рек», - сказал он.

Назарзода подчеркнул, что Комитет уделяет на данный момент особое внимание готовности своих подразделений.

Глава КЧС призывал международное сообщество по мере возможности оказать поддержку в организации мобильных пунктов питания и обогрева для пострадавших граждан. «Это тепловая одежда, одеяло, источники электрического питания, электроприборы, медикаменты и продукты питания, которые имеют больше срока сохранности. Также есть нужна в теплых палатках, небольшого размера, а также горюче-смазочных материалах», - добавил он.