Несмотря на то, что автомобильное движение на трассе Душанбе - Худжанд после схода снежных лавин уже восстановлено, эта дорога сейчас почти пустая – опасность повторения снежных обвалов сохраняется.

Корреспонденты «АП» побывали на месте происшествия.

Начиная с Майхуры автомобилей почти нет, непривычно пустой и тоннель «Истиклол» под Анзобским перевалом. Движение здесь было восстановлено утром 31 января, но опасность схода снежных лавин из-за погодных условий сохраняется; водители стараются воздержаться от поездок. В эти выходные на трассу Душанбе - Худжанд начиная с 63-го км сошло, по разным данным, от 40 до 60 снежных лавин. Сотни автомобилей оказались в снежном плену, восемь человек погибли, один пропал без вести.

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Накануне трагедии специалисты Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне предупреждали об опасности, просили автомобилистов воздержаться от поездок, однако далеко не все прислушались к этим рекомендациям. В итоге, когда специальный отряд КЧС приехал на место происшествия, спасателям пришлось эвакуировать сотни людей из автомобилей, попавших под снежные завалы.

«Сход снежных лавин произошел 28 января; через 1,5 часа отряд КЧС был здесь, но на месте происшествия уже работали наши спасатели, которые дежурят вдоль трассы на двух постах», - рассказывает полковник Комитета Олег Пилькевич.

По его словам, приблизительно картина выглядела так: как только сошли первые лавины, на трассе образовался затор, автомобили остановились, оказались в плену, и следующие снежные лавины обрушились на них. Часть машин оказалась под снегом, другая - между завалами. По словам очевидцев, погибли те люди, которые в этот момент вышли из машин, некоторые - чтобы сфотографировать лавины; те, кто остался внутри автомобилей, были спасены. Все это происходило на участке трассы с 63-го по 74-й км.

«Мы работали без перерыва в течение 36 часов, работу осложняли мокрый снег и вероятность повтора схода лавин, - продолжает Пилькевич. – Но нам важно было как можно скорее вытащить из автомобилей, оказавшихся под снегом, женщин и детей. Развозили питание пострадавшим. Спустя 36 часов все выжившие были эвакуированы, начали расчищать дороги».

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Опасность сохраняется

Сейчас вероятность схода снежных лавин все еще сохраняется, но спасатели продолжают извлекать из-под снега оставшиеся легковые и грузовые автомобили; людей в них уже нет. На 65-м км трассы тоже ведутся поисковые работы, но здесь ищут пропавшего без вести человека. Для чего спускаются по склону, примерно на 700 метров вниз, зондируют снежные завалы. На этом участке лавина сошла стеной; из-под снега здесь было извлечено восемь погибших.

«В последний раз такая трагедия была на этой трассе в 2014 году, - рассказывает Пилькевич. – Но в отличие от предыдущих лет на этот раз получилось сработать очень оперативно – на трассе работает много дорожной техники, вместе с нашими сотрудниками работали специалисты из МВД, Минтранса и компании IRS. Вместе нам удалось быстро эвакуировать людей и расчистить трассу».

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По расчищенной трассе пусть и редко, но уже едут легковые автомобили: вчера, 1 февраля, они ехали только из Худжанда, движение из Душанбе на север ограничено. Между тем КЧС доводит до внимания граждан и гостей страны, что, по данным Агентства по гидрометеорологии, с 30 января по 3 февраля ожидается выпадение осадков, в горных районах – обильных, в виде мокрого снега. На участках автодорог Душанбе - Худжанд, Душанбе - Джиргаталь, Душанбе - Рашт, Душанбе - Тавильдара, Душанбе - Хорог, Хорог - Ишкашим, Хорог - Мургаб ожидается гололедица, местами снежные заносы, также сохраняется высокая степень опасности схода снежных лавин.

Между тем МИД Таджикистана на своем сайте разместил обращение с просьбой о помощи к другим государствам. Помощь нужна для устранения последствий стихийных бедствий, которые уже произошли и которые, как прогнозируется, могут на нас свалиться в ближайшее время.