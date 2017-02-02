Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) возобновила мандаты своих офисов в Узбекистане и Кыргызстане, а также мандат наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе в пунктах пропуска «Донецк» и «Гуково».

Такое решение, как сообщает агентство «Фергана», принял Постоянный совет ОБСЕ 27 января.

Напомним, в Ташкенте функционирует офис координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане, в Бишкеке – Центр ОБСЕ. В сентябре 2016 года министерство иностранных дел Кыргызстана сообщило ОБСЕ о намерении с 1 января 2017 года понизить статус Центра, превратив его в Программный офис ОБСЕ в Бишкеке.

Поводом для такого решения стало вызвавшего недовольство киргизских властей выступление в Варшаве на ежегодном совещании ОБСЕ одного из бывших лидеров узбекской общественности Киргизии Кадыржана Батырова.

Между тем, глава МИДа Австрии, являющийся действующим председателем ОБСЕ, подчеркнул важность возобновления мандата Бюро ОБСЕ в Таджикистане и Армении.