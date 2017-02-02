Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня утром провел рабочую встречу с руководством столицы на площади Национального герба. Во встрече принял участие также представители министерств и ведомств республики.

Главные вопросы, которые были подняты на совещании «на ногах», была достойная встреча международного праздника Навруз и ускорение работ по озеленению таджикской столицы.

Пресс-служба президента РТ

Затем глава государства вместе с мэром Душанбе Рустамом Эмомали посадили несколько декоративных деревьев в столичном Наврузгохе.

Здесь же президент ознакомился с новым проектом по созданию цветочных бульваров, которые будут возведены в Наврузгохе. Президент поручил посадить здесь уникальные деревья, полезные для сохранения экологического баланса столицы.

Пресс-служба президента РТ

На сегодняшний день на 15 гектарах возведенного в 2014 году столичного Наврузгоха посажены сосны, калины, туи, сирень, кедры, пихта, катальпа, можжевельник, магнолия, чинары, березы, каштаны, барбарисы, красный клён, лигуструм, кипарисы.