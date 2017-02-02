PechaKucha – это международное движение для творческих людей, это мастерство коротких и точных презентаций, выступлений на публике. Душанбе стал одним из 968 городов мира, которые официально зарегистрированы в PechaKucha. Первый официальный вечер PechaKucha прошел в головном офисе компании Tcell, собрал 7 спикеров, большую аудиторию слушателей и создал теплую и дружескую атмосферу для творчества, креатива, обмена идеями и мыслями.

PechaKucha (в переводе с японского — «бла-бла-бла», «болтовня») зародилась в Японии в 2003 году. Изначально мероприятие задумывалось как одноразовое, для молодых дизайнеров и архитекторов, которые хотели заявить о себе. Но это мероприятие приобрело большую популярность во всём мире, и сейчас в нем участвуют уже 968 городов.

Суть выступлений на PechaKucha – рассказать о своем творчестве, увлечениях, интересах в уникальном формате – 20 слайдов презентации, каждый из которых сменяется ровно через 20 секунд. Формат «20×20» позволяет делать презентации короткими и динамичными. Таким образом, на всю презентацию в целом спикеру отводится 6 минут 40 секунд времени. В результате — говорится самое важное, сохраняется внимание публики, возрастает интерес к проекту.

Кроме правила 20×20 ограничений нет. Изначально презентации должны были ограничиваться тематикой творчества. Но сейчас круг тем не ограничен, важна лишь интересная личность выступающего: можно говорить о личных интересах, увлечениях, впечатлениях о прочитанной книге или просмотренном фильме, путешествиях, собственных исследованиях или наблюдениях.

Компания Tcell стала инициатором проведения вечера PechaKucha в Душанбе. В своих инициативах, сотрудники, организовавшие проведение мероприятия, руководствовались желанием выявить молодых, талантливых и интересных людей, дать им площадку для реализации своих идей и талантов.

В первом вечере PechaKucha в Душанбе приняли участие 7 спикеров: Азиз Тимуров рассказывал о своем проекте «Живая библиотека». Ситора Юсуфбекова высчитала кто из таджикистанцев сможет отправиться в космос. Мунаввара Рахманова говорила о своей «зависимости» от спорта. Ахрор Косимов поделился опытом фотографирования и рассказал на каком ресурсе удобнее хранить гигабайты фотографий. Heli Nykänen, рассказала о важности волонтерской работы для каждого. Искандар Мирзоганиев открыл секреты «креативности с нулевым бюджетом». Фаррух Сафарзаде показал свои графические рисунки, и рассказал, как из простого дизайнера он стал настоящим художником. Они говорили о своей работе, увлечениях, проектах, и находили творчество даже в сухой статистике. Вечер прошел в дружественной и теплой атмосфере, где каждому – и спикерам и слушателям, было что сказать и показать.

Следующая PechaKucha пройдет в Душанбе в ближайшие месяцы. Для тех, кто заинтересовался проектом – можно оставить заявку на участие в сообщении на официальную страницу Tcell в Facebook (https://www.facebook.com/tcell.tj). Наиболее интересные презентации спикеров со всего мира можно посмотреть здесь: www.pechakucha.org.

Tcell – интересней, чем когда-либо!