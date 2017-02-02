Указ президента США Дональда Трампа о запрете въезда в страну граждан 7 государств с преимущественно мусульманским населением коснулся тысяч людей. В их числе – звезда иранской поп-музыки Гугуш.

В интервью Евроньюс иранская певица рассказала, что ей сейчас необходимо вернуться из Лондона в Лос-Анджелес, где она проживает по грин-карте. Гугуш опасается, что она не сможет въехать в США.

«Конечно, мне были даны определенные гарантии. Но в любом случае я испытываю такие же ощущения, как 37 лет назад в 1980 году. Я тогда возвращалась в Тегеран из Лондона, я ожидала неприятных последствий, и, к сожалению, мои ожидания подтвердились. После прихода к власти исламского режима я больше не могла выходить на сцену и не занималась пением 21 год. Несколько дней назад я разговаривала с адвокатом по вопросам иммиграции, и у меня вновь появилось чувство, что в аэропорту у меня могут возникнуть проблемы. США – мой второй дом, но я боюсь, что мне могут запретить въезд в страну, потому что я – иранка и уроженка мусульманской страны», - заявила Гугуш.

По словам певицы, после указа Дональда Трампа она почувствовала, что ее выгоняют из ее второго дома. «Если это действительно случится, то мне придется искать для себя новое пристанище. Действие моей шенгенской визы завершается через несколько месяцев, а в Иран я вернуться, разумеется, не могу. Так что если меня не пустят в США, я вновь окажусь на ничейной земле», - сказала Гугуш.

Между тем, администрация США разрешила въезд в страну всем обладателям грин-карт. Как сообщает агентство Reuters, соответствующие уточнения были внесены в инструкции по исполнению указа президента Дональда Трампа об ограничении миграции.

Напомним, указ Трампа запрещает беженцам из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена прибывать в США в течение 90 дней. На 120 дней запрещен прием беженцев и на неопределенный срок запрещен въезд сирийским беженцам. Запрет на въезд распространялся даже на граждан этих стран, имеющих действующие американские визы и грин-карты.