Стоимость поставляемой Таджикистаном в соседний Афганистан электроэнергии ежегодно увеличивается на 3%.

Повышение тарифа ежегодно производится в соответствии с ранее подписанным соглашением между электроэнергетическими ведомствами двух стран, сообщил глава ОАХК «Барки точик» Мирзо Исмоилзода 31 января на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что в прошлом году каждый киловатт таджикской электроэнергии продавался афганской электроэнергетической компании по цене 4,59 цента.

Таким образом, в нынешнем году с учетом трехпроцентного повышения стоимость каждого киловатта таджикской электроэнергии для Афганистана будет стоить 4,72 цента.

Исмоилзода не уточнил допускаемый уровень рост стоимости экспортируемой Таджикистаном в Афганистан электроэнергии.

В «Барки точик» отмечают, что таджикская электроэнергия поставляется в Афганистан строго в летний сезон, когда в республике имеются ее большие излишки. «В осенне-зимний период пропускается незначительный объем электроэнергии в целях защиты инфраструктуры от хищений», - сказали ранее в компании.

По данным министерства энергетики и водных ресурсов, в прошлом году было экспортировано в Афганистан более 1,3 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 138 млн кВт/ч больше объема 2015 года. Также в незначительных объемах осуществился экспорт электроэнергии в Кыргызстан.

В целом в 2016 году Таджикистан экспортировал более 1,4 млрд кВт/ч электроэнергии, что составляет 8 процента от общего объема ее выработки. В прошлом году в республике было произведено более 17,4 млрд кВт/ч. электроэнергии.