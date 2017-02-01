Автомобильное движение на трассе Душанбе - Худжанд после схода снежных лавин уже восстановлено, но дорога пустует, так как сохраняется опасность повторения снежных обвалов.

Накануне трагедии специалисты Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне предупреждали об опасности, просили автомобилистов воздержаться от поездок, однако далеко не все прислушались к этим рекомендациям. В итоге, когда специальный отряд КЧС приехал на место происшествия, спасателям пришлось эвакуировать сотни людей из автомобилей, попавших под снежные завалы.

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Сейчас вероятность схода снежных лавин все еще сохраняется, но спасатели продолжают извлекать из-под снега оставшиеся легковые и грузовые автомобили; людей в них уже нет.

Под лавинами погибли восемь человек, один пропал без вести, его поиски продолжаются.