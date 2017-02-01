Китай за последние десятилетия принес в нашу жизнь буквально все: предметы быта, игрушки, мебель, различные электронные устройства, продукты питания и даже… ядерный реактор. Объем торгового оборота Таджикистана и Китая за последний год вырос на 32%. Мы решили походить по рынкам и выяснить, что же мы завозим из Поднебесной?

Оказалось, почти все.

Сплошная «подделка»

Свой эксперимент мы решили провести в первых торговых рядах рынка «Корвон».

Вокруг, на витринах и на полу, сплошь и рядом лежит тысяча различных женских украшений, которые «радуют глаз» своим блеском.

- Мне бы что-то некитайского производства, - прошу у миловидной продавщицы.

Asia-Plus Больше всего магнитиков - на тему «Таджикистан. Дангара»… Такие магнитики пользуются спросом не у иностранцев - последние сюда редко заглядывают, - а у местных покупателей.

- У нас все – китайское, но очень хорошего качества, и даже подделки, вот посмотрите на эту, - показывает она на витрину. - Вот эти комплекты свадебных украшений, которые в Дубае и Индии продают по 100 долларов, у нас стоят по 130-150 сомони.

Следующий ряд – канцелярские товары. Тут есть продукция российского производства, но основной товар все же из Китая. Вот, например, акварельные краски и пластилин, они, хоть и уступают по качеству российскому товару, но явно выигрывают в цене – 6-8 сомони.

А вот лоток с мобильными телефонами.

- Китайские? – спрашиваю у продавца.

- А что здесь некитайское? - обижается он, и, увидев, что я пытаюсь снять на мобильник витрину, улыбается: - Спорим, даже ваш «Самсунг» - китайской сборки.

- Нет, это – южнокорейский оригинал. Я покупала его с гарантией в Дубае, - важно заявляю я, но на всякий случай отхожу, чтобы не было соблазна проверить.

Таджикский патриотизм «made in China»

Интересно отметить, что вся мусульманская атрибутика: четки, молитвенные коврики, настенные картины с сурами из священного Корана – все изготовлено китайскими производителями. И будущие хаджи, перед тем как уехать в паломничество, закупают здесь в большом количестве сувениры, которые после возвращения дарят всем своим многочисленным родственникам, без зазрения совести указывая, что они приобретены в святых местах. По крайней мере так утверждают местные продавцы.

Впрочем, по их словам, и в самой Мекке продается такая же китайская продукция.

Asia-Plus Вся мусульманская атрибутика: четки, молитвенные коврики, настенные картины с сурами из священного Корана – все изготовлено китайскими производителями.

А еще китайцы делают наши сувениры. Магнитики с изображением туристических мест и исторических памятников Таджикистана по 4 сомони за штуку, картинки с надписями «3000-летие Гиссара», «Таджикистан», «Таджикистан. Куляб» и т.п.

Спрос рождает предложение. Больше всего магнитиков - на тему «Таджикистан. Дангара»…

По словам продавца, такие магнитики пользуются спросом не у иностранцев - последние сюда редко заглядывают, - а у местных покупателей.

Также здесь можно увидеть коробочки и бумажные подарочные пакеты различных размеров с изображением флага Таджикистана, и снова «made in China».

«Китай, заказанный Турцией»

Всем известно, что в мире ширпотреба есть «хороший» и «плохой» Китай. Главное, чтобы был спрос. Ведь китайцы могут не только подделывать и воровать чужие идеи, но и изготавливать продукцию хорошего качества. Просто не всякий отечественный покупатель готов осознать это, и поэтому бизнесменам приходится обращаться к различным ухищрениям. Взять, например, мужские куртки. Увидев в одном из магазинов одну такую, я поинтересовалась у продавца, «откуда она родом»? «Турция!» - сразу выпалил он, а потом, посмотрев, что я внимательно изучаю лейбл изделия - «Corbona», добавил: «Китай, заказанный Турцией».

Asia-Plus Продавец кроссовок, изготовленных в Гуанчжоу, уверяет, что они - фирменные и стоят 220 сомони, а «точно такие же, но из Бишкека, можно взять за 150».

Цена у изделия вполне приемлемая - 380 сомони, и качество неплохое. Тем более если прогуглить фирму Corbona, то мы узнаем, что это товар чисто китайский и изделия этого тренда охотно носят на всем «эсэнгэшном» пространстве.

Заинтриговали в мужских рядах брюки известного бренда Polo Ralph Lauren за 120 сомони… Сам продавец признал, что товар китайский. Вот это настоящая подделка. Где это видано, чтобы брендовая вещь стоила так дешево?

И даже на китайские фирменные изделия есть свои китайские подделки. Продавец кроссовок, изготовленных в Гуанчжоу, уверяет, что они - фирменные и стоят 220 сомони, а «точно такие же, но из Бишкека, можно взять за 150».

Кстати, самую ходовую национальную обувь - галоши тоже производят в Китае.

Даешь волос – получаешь реактор

Китай «засел» в сердцах и кошельках таджикистанцев прочно и надолго. Судя по данным Агентства по статистике, за 2015 год мы импортировали из Китая 754 наименования изделий, а туда отправили порядка 46 наименований. Данных за 2016 год пока нет, но, думается нам, они не сильно отличаются, если только в сторону увеличения импорта.

Asia-Plus По сравнению с 2015 годом торговля с Китаем выросла на 32%!

Интересно, что оттуда к нам идут продукты животного и растительного происхождения, жиры и масла, готовые пищевые и минеральные продукты, продукция химической промышленности, пластмассы и изделия из них. А также кожевенное сырье и кожа, древесина и изделия из нее, текстильные материалы и изделия, обувь и головные уборы, изделия из камня или аналогичных материалов, недрагоценные металлы и изделия из них. И далее всё: машины, оборудование и запчасти к ним, средства наземного, воздушного и водного транспорта, приборы и оптические аппараты, часы, различные промышленные товары, произведения искусства (!) и прочие товары и изделия.

Среди громадного списка товаров, завезенных в Таджикистан, можно увидеть, например, кровь, в том числе кровь животных, для медицинских целей, остаточные продукты химической и смежных отраслей промышленности, макулатуру и отходы, части летательных аппаратов и даже… ядерный реактор.

Ну а что же мы отправляем китайскому соседу? Как вам необработанный человеческий волос? Или продукты животного происхождения, не пригодные для употребления в пищу? И даже… шоколад.

Asia-Plus Вместо того, чтобы дать отечественному производителю как можно больше возможностей для развития бизнеса, мы питаем чужую экономику.

Конечно, самый большой объем нашего импорта составляют различные виды руды, не забываем про СП «Зарафшон» и другие СП в сфере горнорудной промышленности. Не менее значимый объем составляют отечественные шкуры – крупного рогатого скота, овец и даже ягнят. И, что интересно, телефонные и телеграфные аппараты. Явно б/у, советского производства, ведь своего такого у нас нет.

В 2016 году, согласно статистическим данным, внешнеторговый оборот между Таджикистаном и КНР составил 885 млн 114 тысяч долларов, из которых таджикистанский экспорт составил $44 млн 45 тысяч, а импорт – $841 млн 69 тысяч.

По сравнению с 2015 годом торговля с Китаем выросла на 32%!

Сами с усами!

Китайские производители завалили страну своей продукцией. Конечно, их экономика интенсивно развивается, и страна все больше интегрируется в мировое сообщество, занимая 6-е место в мире по объему производства. Но вместе с тем это грозит разрушить наше пусть небольшое, но развивающееся производство.

Вот скажите, зачем завозить в Таджикистан картофель, свежие томаты, лук, яблоки и груши, если все это мы сами умеем производить? Или взять ту же баранину и мясо домашней птицы, подсолнечное масло и макароны. И даже туалетную бумагу.

Зачем мы отдаем свой рынок? Тем более не факт, что некоторые дешевые пищевые продукты из Китая, не содержат пестициды, канцерогены, пластик.

Вопрос-то в чем? В том, чтобы дать отечественному производителю как можно больше возможностей для развития бизнеса, вместо того чтобы питать чужую экономику.