Национальный банк Таджикистана повысил ставку рефинансирования на 1,5 процента, установив ее на 12,5 процентах годовых.

Соответствующее решение принято накануне, 31 января, на заседании Комитета денежно-кредитной политики НБТ, сообщает пресс-служба регулятора.

«Данное решение принято в целях эффективного обеспечения денежно-кредитной политики и сдерживания инфляции на стабильном уровне», - отмечается в сообщении.

В регуляторе планируют удержать инфляцию по итогам нынешнего года на уровне 7 процентов.

В последний раз ставка рефинансирования была повышена в июле прошлого года: с 9 до 11 процентов годовых.

Наиболее высокая ставка рефинансирования в Таджикистане зафиксирована в 2008 году, когда она достигла 16 процентов. Самая низкая ставка была установлена в начале 2014 года – 4,8 процента годовых.

Ставка рефинансирования является инструментом денежно-кредитного регулирования, с помощью которого Национальный банк воздействует на ставки межбанковского рынка, а также на ставки по кредитам и депозитам, которые предоставляют кредитные организации юридическим и физическим лицам. То есть фактически о ставки рефинансирования зависят ставки по кредитам, чем выше ставка рефинансирования, тем выше проценты по кредитам.

Ставка рефинансирования — размер процентов в годовом исчислении, подлежащий уплате центральному банку страны за кредиты, которые центральный банк предоставил кредитным организациям.

Также во вторник Комитет денежно-кредитной политики НБТ принял решение о внедрении нового рычага монетарной политики и проведении краткосрочных операций рефинансирования – круглосуточные кредиты (овернайт). Процентные ставки нового рычага устанавливаются на уровне ставки рефинансирования +4%.

«Основная цель внедрения данного кредитного механизма заключается в эффективном обеспечении денежно-кредитной политики, расширении денежного рынка, поддержке кредитных организаций и обеспечении доступа к краткосрочной ликвидности от НБТ, а также способствовании эффективной и беспрерывной деятельности системы платежей», - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что выдача круглосуточных кредитов предоставляет кредитным организациям возможность находить в течение дня ликвидность и производить взаиморасчеты по платежам.