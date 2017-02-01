Правительство Таджикистана отныне сможет вмешиваться в вопрос ценообразования социально значимых товаров. Причем, в сторону уменьшения цен на них. Это предусматривает поддержанный в среду нижней палатой парламента страны законопроект «О защите конкуренции».

Сегодня на сессии Маджлиси намояндагон было отмечено, что список социально значимых товаров будет подготовлен и одобрен правительством республики в ближайшее время.

Представляя вышеназванный законопроект глава Антимонопольной службы при правительстве Таджикистана Саъди Кодирзода отметил, что согласно нормам нового закона, один производитель или поставщик того или иного товара не может занимать более 15 процентов потребности рынка страны. Ранее им разрешалось занимать до 25 процентов потребности рынка республики.

По его словам, такая мера направлена на защиту прав и интересов потребителей, здоровую конкуренцию, развитие среднего и малого бизнеса в стране, регулирование ценообразования, пресечение случаев безосновательного повышения цен на товары.

По словам С. Кодирзода, законопроект предусматривает меры государственного урегулирования цен на товары первой необходимости в преддверии таких праздников, как Иди Рамазон и Иди Курбон.