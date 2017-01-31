Исполняющий обязанности заместителя главы дипломатического представительства США в Республике Таджикистан Люси Жилка вместе с первым заместителем министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Саидой Умарзода сегодня внедрили препарат бедаквилин в Таджикистане.

Как сообщает посольство США в РТ, этот препарат, одобренный для лечения туберкулеза с 1960 года, был создан американской фармацевтической компанией «Janssen Pharmaceuticals», являющейся дочерней компанией «Johnson & Johnson». Эта компания создала бедаквилин для лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза и охраны общественного здравоохранения.

"Компания «Janssen» передала подходящим странам в дар это новое лекарство на 30 тысяч курсов лечения туберкулёза. Соединенные Штаты представили бедаквилин в Таджикистане в партнерстве с компанией «Janssen» посредством Агентство USAID по вопросам глобального здравоохранения", - отмечается в пресс-релизе посольства США.

Таджикистан находится в списке стран с высоким уровнем распространенности мультирезистентной формы туберкулеза, и растет количество пациентов больных туберкулёзом с широкой лекарственной устойчивостью, для которых в стране не было доступно никакого эффективного лечения.

«Бедаквилин, также называемый торговой маркой «Sirturo», предлагает больше шансов для лечения пациентов с этими формами туберкулеза и поможет снизить распространение лекарственно-устойчивого туберкулёза в обществе», - заверяют в американском посольстве.

Бедаквилин получил ускоренное одобрение для использования в Соединенных Штатах в декабре 2012 года, и он используется для лечения американцев с лекарственно-устойчивым туберкулёзом.

В сообщении отмечается, что в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения в Таджикистане, пятьдесят пациентов уже были записаны на лечебный курс, содержащий бедаквилин, и еще сто пятьдесят пациентов начнут лечение в 2017 году.

За ходом лечения будут наблюдать обученные специалисты в специально отведенных центрах лечения.

Отмечается, что USAID возглавляет бесплатное распространение этого лекарства в рамках Программы передачи бедаквилина в сотрудничестве с Республиканским центром по защите населения от туберкулеза Министерства здравоохранения и социальной защиты населения.

Ключевым международным партнером в этих усилиях является проект «Вызов туберкулёзу», реализуемый Голландским фондом по борьбе с туберкулёзом «KNCV».

Проект «Вызов туберкулёзу» является одним из многих проектов содействия, осуществляемых американским народом через USAID. За последние 25 лет Посольство США в Душанбе предоставило более 1,8 млрд. долларов для программ, направленных на поддержку безопасности, демократических институтов, социального сектора и развития экономики Республики Таджикистан. В феврале Таджикистан и Америка отметят 25-летие дипломатических отношений.