Из-за обильных снегопадов 28-29 января и сошедших лавин на автотрассах, ведущих в Хорог, автосообщение с административным центром Горно-Бадахшанской автономной области прервано уже трое суток. Но всем необходимым люди пока обеспечены.

На заседании Штаба ГО и ЧС области в понедельник было отмечено что, несмотря на принимаемые усилия по расчистке автодорог от снежных лавин, транспортное сообщение в направлениях Душанбе-Хорог, Хорог-Ишкашим, Хорог–Мургаб, не могут открыть вот уже четвертые сутки. Сообщение по автотрассе - Хорог–Рошткала открыли буквально сегодня.

28-29 января на автодорогах области по всем направлениям сошло около 116 снежных лавин. Лишь к вечеру 30 января дорожникам удалось очистить от лавин, и открыть проход на рушанском участке дороги Хорог–Душанбе. Пассажирскому транспорту, застрявшему до стихии на этом направлении, была обеспечена возможность проехать в обе стороны. Однако в ночь на 31 января на трех участках этой трассы вновь сошли лавины, которые и перекрыли движение.

На всех трассах действуют совместные посты пресечения придвижения транспорта и людей. Застрявший грузовой транспорт, а это около 20 единиц, на автодороге Душанбе-Хорог-Мургаб, также около 150 грузового автотранспорта, накопившегося на терминале «Танг» Шугнанского района, при первой возможности сопроводят дорожной техникой, сказал «АП» и.о. начальника Штаба по ГО и ЧС ГБАО полковник Гулша Насуллоев.

В Хороге все спокойно

Председатель области – руководитель областного штаба по ГО и ЧС Шодихон Джамшед, указал руководителям ряда предприятий и организаций обеспечить нормальный ритм работы энергосетей, связи, медучреждений, водоканала и других жизненно важных сфер.

Особое внимание было заострено на работе рынков. Руководителям антимонопольной службы, стандартизации, метрологии и сертификации было поручено взять под особый контроль не только цены на продукты питание, но и их качество. Чтобы удержать цены на продовольствие на приемлемом уровне, было решено организовать продажу продуктов из государственных запасов.

В самом Хороге, несмотря на блокаду, проблем с обеспечением связи, электроэнергией, транспортом, питьевой водой и продовольствием пока не возникало.

Рынок в Хороге Asia-Plus 1 /13

По словам инженера технического отдела филиала АОО «Точиктелеком» по ГБАО Зухро Дустмамадовой, междугородная связь в результате разрушения лавинами оптико-волоконной линии на территории от Дарвазского района до Шугнана, была временно прервана и восстановлена лишь системой космической связи «Вавилон Мобайл». Ущерб, нанесённый стихией системе связи, подсчитывается.

Электроэнергия потребителям подается 24 часа в сутки. Согласно информации пресс-центра компании «Памир Энерджи», незначительные аварии на линиях электропередачи локализированы заблаговременной доставкой опор в лавиноопасные места.

Не возникло в Хороге проблем и с транспортом. Коммунальные хозяйства своевременно очистили от снега главные автомобильные и пешеходные дороги. К работе активно подключились и сами жители.

Рынки и торговые центры города работают в обычном режиме, а цены на продукты питания пока остаются на уровне прошлой недели.

По данным Хорогской гидрометеообсерватории, в ближайшие 3-4 дня в регионе не ожидается сильных осадков. Снег ждут здесь лишь к концу недели.