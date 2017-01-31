4 февраля в городе Душанбе пройдет международный турнир по смешанным единоборствам (ММА) - «Битва чемпионов» с участием таджикских и зарубежных бойцов.

В турнире, который пройдет в столичном Госцирке, примут участие известные бойцы Таджикистана, а также гости соревнований – спортсмены Ирана, Франции, Камеруна, Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана, сообщил «АП» вице-президент Федерации ММА Таджикистана Умед Назаров.

Ведущим этого спортивного шоу станет популярный в странах СНГ российский ринг-анонсер Александр Загорский.

- 2017-й год, как известно, объявлен Президентом страны Годом молодежи. В связи с этим во всех городах и районах нашей республики в этом году намечается проведение различных мероприятий с участием молодежи, в том числе и спортивных. Наша федерация одной из первых решила откликнуться на эту инициативу главы государства и организовать международный турнир по ММА в Душанбе, - рассказывает Умед Назаров. – Большую помощь в подготовке турнира нам оказывают Комитет молодежи, спорта и туризма страны, Главное консульское управление МИД республики и наши спонсоры, за что выражаем всем им благодарность. Единоборства очень близки духу нашего народа, богатыри которого воспеты нашими поэтами еще с древних времен. Мы надеемся, что наши бойцы, которым предстоит выступить на этом турнире, проявят себя с наилучшей стороны и своими победами внесут вклад в популяризации здорового образа жизни среди молодежи.

Генеральным спонсором турнира является компания «Рахш Такси», официальный спонсор «Скай Тур», спонсоры: Клуб «Лофт», гостиница «Лотос», спортклуб «Tiger». Информационная поддержка: «Азия-Плюс».

Начало турнира – в 15.00.

Билеты можно заказать, позвонив по номеру: +992 ‎98-570-11-11 (есть возможность доставки), или же приобрести их в кассе Госцирка.