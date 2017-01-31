Не каждый инвалид по слуху может получить высшее образование, не говоря уже о рабочих позициях. Чтобы стать профессионалом, человеку с инвалидностью нужно совершить настоящий подвиг, преодолев множество преград... Подробности - в материале «АП».

Обращение в редакцию

В редакцию «АП» обратились инвалиды по слуху. Несколько лет назад они получили основное среднее образование, окончив 9 классов в специализированной школе района Рудаки. Который год они пытаются получить полное среднее образование и нацелены на получение высшего, но их попытки безуспешны.

13:27 3 декабр, 2016

Душанбе не для инвалидов?

- Мы неоднократно обращались в душанбинское среднее специальное образовательное учреждение для глухих, при котором функционировала вечерняя школа, но нам отказали в приеме в связи с закрытием вечерней школы распоряжением Минобрнауки. Мы обратились в вечернюю школу при Минобрнауки. Там нет переводчика с жестового языка. Тогда мы пошли на прием к министру образования. Но нам отказали в предоставлении льгот, которые могли бы покрыть расходы на оплату переводчика, - говорит один из наших собеседников.

По словам второго, они пытались поступить в Душанбинский профессиональный специализированный лицей для инвалидов при Минтруде, но от слабослышащих узнали, что те попросту просиживают на задних партах и ничего не понимают, что происходит на уроке.

Ученики профессионального специализированного лицея для инвалидов на занятиях
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- В этом лицее также нет переводчика на язык жестов, и глухие дети получают образование ради галочки. Они могут приобретать навыки по той или иной профессии, только видя или выполняя задания практически, - говорит он.

Учителя и хозработники - почти 1:1

По следам обращения мы посетили госучреждение «Профессиональный специализированный лицей для инвалидов» Министерства труда, миграции и занятости населения.

Замдиректора лицея по учебной части Мирзомурод Шукуров рассказал, что здесь занимаются подготовкой специалистов по шести специальностям.

- В лицее обучается 283 человека, 140 из них инвалиды, двое - сироты, 31 - полусирота, 110 воспитываются в семьях инвалидов. Из общего числа 205 человек находятся на полном гособеспечении, в частности обеспечиваются трехразовым питанием, общежитием, одеждой и медикаментами. Наш лицей имеет свой филиал в Рушанском районе ГБАО, где обучаются 28 учеников с ограниченными возможностями.

Относительно кадрового обеспечения Шукуров отметил, что согласно штатному расписанию в лицее работают 88 человек. Из них - 11 работников администрации лицея, 3 врача, 1 старшая медсестра, 6 медсестер, 5 воспитателей и соцработников, 33 преподавателя, и аж 29 хозработников и поваров.

Госучреждение среднего образования (заочно) для молодежи и взрослых при Минобрнауки РТ
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В интервью «АП» один из преподавателей лицея на условиях анонимности рассказал, что в прошлые годы в лицее существовала штатная единица сурдопереводчика, который помогал глухим ученикам. В этом году эта должность была сокращена. Теперь глухие и слабослышащие просто присутствуют на занятиях, а отметки за успеваемость им завышаются. Для статистики всё красиво: ребёнок ходит, галочка поставлена, Минтруд доволен, что имеет результат по социальной интеграции инвалидов…

Учеба без переводчика

О проблематичности учебы в лицее при отсутствии сурдопереводчика говорили и сами ученики, с которыми нам удалось пообщаться спустя некоторое время.

Но директор лицея Мавлуда Саидахмадзода в категоричной форме утверждает, что для учеников с ограниченными возможностями, в том числе и для глухих и слабослышащих детей, созданы все условия для учебы.

- В штате лицея предусмотрен переводчик с жестового языка. В настоящее время в лицее переводчиком работает Навруз Хусейнов. И все разговоры о том, что переводчик с жестового языка сокращен, - неправда, - заявляет она.

Между тем в интервью «АП» главный специалист Национального объединения глухих, тот самый Навруз Хусейнов, сказал, что ранее он действительно работал в этом лицее, но к началу текущего учебного года контракт с ним расторгли, сославшись на сокращение…

13:19 3 март, 2016

Вывести из тени. Социальная интеграция детей с ограниченными возможностями в Таджикистане

В интервью «АП» председатель Национального объединения глухих РТ Абдуджаббор Давлатов подтвердил слова Хусейнова:

- Мы неоднократно обращались в Минобрнауки страны по вопросу получения образования  глухими и слабослышащими в Таджикистане, отсутствия переводчика на язык жестов в профессиональном специализированном лицее для инвалидов. Прошел почти год, но никакого ответа так и не получили.

…Мы также посетили единственное в столице среднее специальное образовательное учреждение для глухих.

В интервью «АП» замдиректора школы  по учебной работе Зебо Мамадасламова рассказала, что в школе 153 ученика с 1-го по 12-й класс. В дошкольном секторе воспитываются 12 слабослышащих и глухих дошколят.

- Особенностью нашей школы является то, что весь полный курс среднего образования наши ученики проходят за 12 лет и получают аттестат государственного образца. Многие наши ученики продолжают обучение в вузах. Некоторые наши учителя являются выпускниками нашей же школы. В прежние годы у нас здесь была и вечерняя школа для глухих и слабослышащих, но с 2011 года прием был прекращен в связи с распоряжением Минобрнауки.

После 9-го класса дальнейшее образование, с 10-го по 12-й класс, можно получить в вечерней школе, которая в республике на сегодняшний день одна-единственная (хотя еще в 2011 году планировалось открыть несколько таких школ). Размещается она в строительных вагончиках около Минобрнауки.

Никаких льгот для инвалидов здесь нет. Сурдопедагогов тоже нет. Учатся два раза в год по одному месяцу. Стоит обучение 1,2 тыс. сомони в год. Образование здесь получают более трехсот учеников.

Инвалидность инвалидности рознь?

Эксперты говорят, что Минобрнауки не считается со специфическими образовательными потребностями особых детей.

20:04 29 май, 2015

Инвалиды, на первую, вторую, третью группы рассчитайсь!

Председатель Национального объединения инвалидов Асадулло Зикрихудоев уверен, что если для людей с нарушением опорно двигательного аппарата необходимости в специализированых кадрах нет, то для людей с ограничением слуха и зрения кадры, специальное оборудование и материалы нужны как воздух.

- К большому сожалению,  у нас сложилась такая ситуация, что в лице людей с нарушением слуха видят только физическую рабочую силу, не учитывается их интеллектуальный потенциал. Они не могут воспользоваться льготами при поступлении в вузы, так как 99% из них являются инвалидами третьей группы, а льготы предусмотрены только для инвалидов 1-й и 2-й групп, - говорит он. 

Чиновники Минобрнауки неустанно говорят о необходимости инклюзии. На словах этот вариант образования выглядит прекрасно и доступен всем.

Но что происходит на деле? Дети-инвалиды без поддержки специальных педагогов прозябают на задних партах, их игнорируют преподаватели, потому что они понятия не имеют, что с ними делать и как им помочь.

Без помощи дефектологов и сурдопереводчиков дети не смогут справиться с программой, учиться в лицее или вечерней школе, поступить вуз, получить необходимую профессию. По словам специалистов, если бы чиновники от образования не разрушали уже существовавшую систему спецобразования, не предложив альтернативу, то люди с ограниченными возможностями не испытывали бы трудностей с получением достойного образования.