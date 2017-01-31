29 января в городе Алматы состоялось открытие 28-й Всемирной зимней Универсиады. Сборная Таджикистана на Универсиаде представлена тремя спортсменами, которые примут участие в состязаниях по горнолыжному спорту, и их тренерами. Tcell поддержала сборную, предоставив спортсменам и тренерам бесплатную связь с Родиной и спортивную форму.

Универсиада – это международные спортивные соревнования среди студентов, которые проводятся каждые два года в летних и зимних видах спорта. Спортивные состязания, начавшиеся в воскресенье, продлятся до 8 февраля. Официальным партнером связи Универсиады выступила сестринская компания Tcell в Казахстане - Kcell.

В состязаниях примут участие 2 тысячи спортсменов из 55 стран, в возрасте от 17 до 28 лет. В рамках 28-й Всемирной зимней Универсиады пройдут соревнования в 12 видах спорта: биатлону, горнолыжному спорту, керлингу, конькобежному спорту, лыжному двоеборью, лыжным гонкам, прыжках на лыжах с трамплина, сноуборду, фигурному катанию, фристайлу, хоккею и шорт-треку.

Все три спортсмена, представляющие Таджикистан, будут участвовать в состязаниях по горнолыжному спорту, которые пройдут 4 и 7 февраля. Перед их отъездом на соревнования, Генеральный Директор Tcell, Миндаугас Убартас, встретился с ребятами, поздравил их с участием и пожелал им побед. Спортсмены и тренеры получили в подарок новую спортивную форму, и симкарты для бесплатной связи с Родиной.

В ежедневной работе компания Tcell, ведущая компания на рынке телекоммуникаций, расширяет сеть, внедряет передовые технологии и улучшает сервис для удобства абонентов. Tcell, как социально ответственная компания, поддерживает спортивные проекты и пропагандирует здоровый образ жизни.