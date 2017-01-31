Президент Украины Петр Порошенко прервал свой визит в Германию из-за обострения ситуации на Донбассе, в частности из-за обстрелов в районе донецкого города Авдеевка, заявил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, пишет Newsru.Com.

"Президент прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки со стороны российских боевиков, что привело к чрезвычайной ситуации, которая граничит с гуманитарной катастрофой", - написал он 30 января в своем аккаунте в Twitter .

Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев в эфире "Пятого канала" заявил, что Порошенко решил вернуться в Киев, чтобы координировать мероприятия правительства, связанные с предотвращением гуманитарной катастрофы в Авдеевке.

Глава государства поручил правительству развернуть штабы ГСЧС и пункты обогрева для населения, обеспечить поставки из альтернативных источников энергии в социальные объекты - школы и детсады, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

"Президент поручил МВД и Нацгвардии обеспечить контроль за общественным порядком и безопасностью, а также меры по недопущению размораживания систем теплопоставок в жилых массивах и многоквартирных домах", - сказал Зубко.

По словам Зубко, из-за обстрелов Авдеевка осталась "без энергоснабжения, электроэнергии и тепла". При этом в городе проживают 25 тыс. человек, передает "Интерфакс", а температура воздуха достигает 20 градусов мороза. В связи с обострением ситуации в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что Порошенко поручил украинским дипломатам проинформировать о чрезвычайной ситуации в Авдеевке Совет безопасности ООН и ОБСЕ. Это поручение уже выполнено.

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко направил генеральному секретарю организации письмо об обострении вооруженного конфликта в Донбассе, сообщается в его Twitter .

Кроме того, по словам Константина Елисеева, Порошенко поручил провести заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Проведение встречи контактной группы в Минске было запланирована на 1 февраля. По словам Елисеева, чрезвычайное заседание ТКГ должно состояться до запланированной даты, отмечает NEWSru.ua .

Украинская сторона сообщает, что пророссийские вооруженные формирования ведут интенсивные артиллерийские обстрелы в районе Авдеевки с воскресенья, 29 января. В воскресенье в зоне вооруженного конфликта погибли пять и получили ранения и травмы 14 украинских военнослужащих, причем большая часть потерь пришлась на бои в Авдеевке. 30 января в зоне конфликта (по состоянию на 18:00) погибли трое украинских военнослужащих, 17 получили ранения и еще трое - травмы.

В Минобороны ДНР утверждают, что это украинские военные пытались прорвать позиции ополчения в Донбассе. В результате этих попыток за вечер понедельника, 30 января, и утро вторника, 31 января, более 20 украинских силовиков погибли и около 40 получили ранения, заявил во вторник РИА "Новости" заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

ДНР: потери украинцев исчисляются десятками

Между тем Донецкое агентство новостей приводит другие цифры, ссылаясь на Басурина. Согласно им, реальные потеpи укpаинской аpмии в Донбассе за последние двое суток составили не менее 78 убитыми и 76 pанеными. Такие данные, по словам Басурина, содержатся в докладе начальника Генштаба ВС Украины Виктоpа Муженко, который перехватила разведка ДНР. Собеседник агентства добавил, что украинское командование намеренно скрывает потери во избежание паники в подpазделениях ВСУ и среди мирного населения Украины.

Помимо Авдеевки, по данным представителей ДНР, утром 30 января обстрелу подвергся также еще один украинский город - Макеевка, один человек погиб. Также в результате боевых действий полностью обесточенным оказался город Ясиноватая. МИД Украины заявил , что "без воды, электричества и теплоснабжения находятся более 400 тысяч жителей региона".

МИД Украины обвинил в обострении ситуации на Донбассе Россию. Украинская сторона потребовала от РФ "прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня". Ведомство также обратилось к международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Кремль.