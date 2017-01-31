Таджикистан планирует увеличить объем выпуска первичного алюминия в нынешнем году почти на 40% по сравнению с показателем 2016 года.

«Мы рассчитываем увеличивать объем выпуска до 179 тыс. тонн», - сообщил министр экономического развития и торговли Таджикистана Негматулло Хикматуллозода 31 января на пресс-конференции в Душанбе.

Министр отметил, что по итогам 2016 года произведено 129,3 тыс. тонн первичного алюминия, что на 7,2% ниже показателя 2015 года. Он подчеркнул, что в позапрошлом году объем выпуска этого металла составил 139,1 тыс. тонн.

Причины снижения объема выпуска первичного алюминия в прошлом году Хикматуллозода связывает с «негативной конъюнктурой рынка». «Прежде всего, это связано с сокращением объемов потребления основных покупателей данной продукции. Снизились потребности Украины, которая является нашим традиционным покупателем, а также Узбекистана, Казахстана, Армении, которые приобретали изделия из алюминия», - сказал он.

Кроме того, министр отметил неустойчивость стоимости алюминия на мировом рынке. Он подчеркнул, что цена алюминия снизилась до $1 тыс. 605 за тонну в 2016 году с $1 тыс. 654 за тонну в 2015 году.

«Конечно, все зависит от цены и, если потребность будет увеличиваться, то производства можно увеличивать», - заключил он.

Министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шавкат Бобозода на днях объяснил сокращение выпуска алюминия снижением цен и спроса на этот металл.

«Падает цена, соответственно, растут издержки производства. Производить продукцию, которая падает в цене и спросе, является нецелесообразным», - сказал Бобозода на пресс-конференции в Душанбе.

Таджикистан в 2016 году планировал производить 158 тыс. тонн первичного алюминия. Однако в начале второй половины прошлого года руководство ТАЛКО заявило о снижении производства, чтобы предотвратить потери, общий объем которых оценивался в 30 миллионов долларов.

В компании предполагали, что до конца года будет произведено 150 тыс. тонн металла, вместо ранее намеченных 158 тыс. тонн.

Отметим, что выпуск первичного алюминия снизился с 420 тыс. тонн в 2007 году до 125 тыс. тонн в 2014 году.

Основным покупателем таджикского алюминия является Турция. Также данный металл экспортируется в Тайвань, Иран, Узбекистан, Пакистан и другие страны.