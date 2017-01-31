По приглашению ЦИК Туркменистана представитель Таджикистана будет наблюдать проведением 12 февраля выборов президента Туркменистана.

Член Центризбиркома Таджикистана Зиё Рахмон выключен в состав миссии международных наблюдателей от СНГ, сообщили «АП» в ЦИК республики. Зиё Рахмон является представителем Аграрной партии Таджикистана в Центризбиркоме страны.

Как сообщают туркменские СМИ, официальную регистрацию получили девять кандидатов, в том числе трое – от политических партий - от Демократической выдвинут действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов, от Партии промышленников и предпринимателей – председатель правления Акционерно-коммерческого банка «Рысгал» Б.Аталыев, от Аграрной – председатель Марыйского областного комитета Аграрной партии Д.Оразов.

Еще шесть кандидатов выдвинуты инициативными группами граждан: заместитель хякима (главы администрации) Марыйского велаята (области) Дж.Аннаев, директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода Р.Дурдыев, заместитель хякима Дашогузского велаята М.Гурбанов, начальник главного управления экономики и развития Ахалского велаята С.Джелилов, генеральный директор производственного объединения «Гарабогазсульфат» Государственного концерна «Туркменхимия» С.Нурнепесов, заместитель председателя Государственного объединения пищевой промышленности М.Аннанепесов.

Портал «Туркменистан-Золотой век» утверждает, что всем зарегистрированным кандидатам предоставлены равные права и возможности для организации встреч с избирателями, выступлений на телевидении, радио и в прессе.

По мнению международных экспертов, все кандидаты, кроме Бердымухамедова, знают, что высшего поста им не видать, а они лишь играют роли статистов – для легитимизации процесса, называемого «выборами президента Туркменистана». В ходе избирательной кампании 2007 года Бердымухамедову были назначены пять соперников, в 2012-м - семь.

Напомним, что в Конституции Туркмении не оговорено, сколько сроков может руководить страной один и тот же человек. В соответствии со статьей 69, «президентом Туркменистана может быть избран гражданин Туркменистана, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживающий и работающий в Туркменистане». Срок президентских полномочий был продлён в 2016 году с пяти до семи лет.