Национальная авиакомпания Таджикистана «Таджик Эйр» получила согласование на два дополнительных рейса в аэропорт Жуковский.

«Таджик Эйр», которая на сегодняшний день осуществляет семь рейсов в неделю в московский аэропорт «Домодедово», также получила добро на два рейса в аэропорт Жуковский, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Российская Федерация является одним из самых актуальных направлений для пассажирских авиаперевозок из Таджикистана. Сейчас ведётся активная работа по новому направлению. Мы оперативно сообщим нашим пассажирам через СМИ о конкретных числах и датах назначения полёта по маршруту Душанбе – Жуковский», – отметили в пресс-службе «Таджик Эйр».

Всего по данным пресс-службы, «Таджик Эйр» осуществляет рейсы в шесть стран миры и коммерческие посадки в 12 пунктах назначения.

Напомним, аэропорт Жуковский стал причиной конфликта между авиационными властями Таджикистана и России, который удалось разрешить после приезда в Душанбе первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова.

После улаживания конфликта таджикские власти дали согласие российской компании «Ямал» на осуществление рейсов из Жуковского. Российская компания начнет летать оттуда с марта этого года.