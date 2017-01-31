АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 31 ЯНВАРЯ 2017

- Энергохолдинг «Барки Точик» отчитается по результатам своей работы за 2016 год. Пресс-конференция состоится в здании энергохолдинга. Начало в 16-00.

- В здания Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан состоится пресс-конференция по итогам деятельности министерства за 2016 году. Начало в 10-00.

- На центральном стадионе в Душанбе состоится отборочный матча Кубка АФК-2017 между командами «Хосилот» (Фархор, Таджикистан) и «Шахин Асмаи» (Кабул, Афганистан). Начало в 17-00

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 31 ЯНВАРЯ

1927 – Образован Исфаринский район Таджикистана (ныне в составе Согдийской области).

2002 – В Таджикистане введена в строй первая цифровая телефонная станция.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 31 ЯНВАРЯ

1935 – Родился русскоязычный писатель и журналист Таджикистана Борис Пшеничный, длительное время являвшийся главным редактором газет «Комсомолец Таджикистана» и «Коммунист Таджикистана».

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Согдийской области - Облачно, ночью снег, местами сильный, днем преимущественно без осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 1-6 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, днем 1-6 мороза.

По Хатлонской области - Облачно, ночью снег, местами сильный, днем преимущественно без осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 7-12 тепла, в предгорьях ночью 2-7 мороза, днем -1+4.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно, местами небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по западу ГБАО: ночью 4-9 мороза, местами до 15 мороза, днем 0-5 мороза, по востоку ГБАО ночью 17-22 мороза, местами до 28 мороза, днем 7-12 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, снег, ночью местами сильный, днем в долинах преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 4-9 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, днем 0-5 мороза.

По городу Душанбе – Облачно, ночью снег, временами сильный, днем переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 7-9 тепла.

По городу Худжанд – Облачно ночью и утром осадки (дождь, снег), днем без существенных осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 4-6 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Облачно, ночью временами мокрый снег, днем без осадков, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 10-12 тепла.

По городу Хорог – Облачно, временами небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 0-2 тепла.