Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщило, что семилетнему Жакшылыку Шералиеву, чьи родители погибли при авиакрушении под Бишкеком, молодые активисты из Таджикистана присылают игрушки и письма. Некоторые письма от самых маленьких таджикистанцев МИД КР разместило на своем сайте.

В посольство Кыргызстана в Таджикистане обратилась активистка Парвин Эргашева с просьбой передать мальчику письма, книги и рисунки. Она сказала, что представляет интернет-сообщество «Мы таджикистанцы», членами которого являются около 14 тысяч человек.

По ее словам, в Таджикистане очень много людей выражают соболезнования кыргызским семьям, потерявшим своих близких, в результате авиакатастрофы. Более того жители разных регионов Таджикистана изъявляют желание передать помощь для пострадавших, но возможности для их сбора и передачи нет. Тем не менее, молодыми активистами города Душанбе были собраны 250 долларов, три книги, а также игрушки и открытки, сделанные детьми.

В своих письмах дети из Таджикистана пишут Жакшылыку: - «Не грусти. Бог любит тебя. Знай, мы с тобой. Ты не горюй, у тебя обязательно будет очень много друзей. Нам было бы очень приятно с тобой общаться и увидится в будущем! До скорой встречи». Ровесники Жакшылыка желают с ним подружиться и написали свои домашние, электронные адреса для переписки.

Сегодня в министерстве иностранных дел КР состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел КР Динары Кемеловой с Жакшылыком Шералиевым и его дедушкой, а также двоюродной сестрой. Им были вручены денежные средства, подарки, письма детей, переданные для Жакшылыка из Таджикистана, сообщила пресс-служба МИД.

В свою очередь, семья Жакшылыка выразила благодарность представителям Таджикистана и всем за добрые слова и поддержку.