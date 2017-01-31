Председатель Нурабадского районного суда Гайбулло Мирзозода освобожден сегодня от должности за поступок, порочащий честь и достоинство судьи.

Президент Таджикистана подписал указ об освобождении от должности председателя Нурабадского районного суда Гайбулло Мирзозода, сообщает пресс-служба президента. В указе говорится, что судья уволен в связи с нарушением закона при рассмотрении дел и совершением поступка, порочащего честь и достоинство судьи.

Другие подробности увольнения судьи не сообщаются.