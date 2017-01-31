В Маниле прошел конкурс «Мисс Вселенная—2016». Победительницей стала 23-летняя француженка Ирис Миттенар. Титул первой вице-мисс достался Ракель Пелисье с Гаити, второй вице-мисс — колумбийке Андрее Товар. Россиянка Юлиана Королькова не прошла в финал конкурса.

с сайта ТАСС 1 /10

Как сообщает ТАСС со ссылкой на AFP, 23-летняя Ирис Миттенар, уроженка города Лилль учится на хирурга-стоматолога. В 2016 году она заняла первое место на конкурсе «Мисс Франция», а в 2015 году — «Мисс Нор — Па-де-Кале». Она увлекается экстремальными видами спорта, путешествиями и приготовлением блюд французской кухни.

Как отмечает агентство, Миттенар стала второй француженкой, победившей в конкурсе «Мисс Вселенная». В 1953 году этот титул достался Лоррен Кристиан Мартель.

Конкурс красоты «Мисс Вселенная» для незамужних женщин в возрасте от 18 до 26 лет появился в США в 1952 году. В этом году в конкурсе приняли участие 86 девушек.