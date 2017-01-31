В 60-х годах прошлого века в знак уважения и признания заслуг доктора Алексея Дьякова, который развивал здравоохранение в молодой республике, его именем была названа республиканская клиническая больница. Весной 2007 года его имя было убрано из нового названия.

Сегодня мы хотим вам рассказать об этом докторе, о том, как и с каким трудом он поднимал отечественное здравоохранение.

Алексей Михайлович Дьяков

Солнечным июльским утром 1921 года во Втором Московском государственном университете состоялось торжественное собрание, посвященное выпуску молодых врачей. По этому случаю на собрании присутствовал народный комиссар здравоохранения РСФСР Николай Семашко. Сразу после окончания церемонии вручения дипломов нарком встретился с выпускниками, изъявившими желание работать в Советской Средней Азии.

Обращаясь к выпускникам, народный комиссар здравоохранения РСФСР без излишней декламации, без пафосных фраз о долге врача, без ненужных поучений сказал: «Вы едете в далекие глубины Средней Азии лечить и спасать людей, налаживать медицинское обслуживание. Вам предоставляется широкое поле деятельности по созданию и организации там больниц, поликлиник, амбулаторий, родильных домов, фельдшерских и акушерских пунктов и выявлению источников эпидемических заболеваний».

Начало

Среди врачей, присутствовавших на встрече с наркомом здравоохранения, был молодой доктор Алексей Михайлович Дьяков - русский врач, впоследствии философ, историк, политик, один из основателей советской школы современных индологических исследований, автор фундаментальной монографии «Новейшая история Индии» (Москва, 1959 год), да и просто необыкновенная личность.

1940 год. Передвижная медицинская амбулатория в Варзобском районе.

В 20-е годы прошлого века Алексей Дьяков приезжает в Таджикистан по собственному желанию. Но то, с чем пришлось столкнуться молодому доктору в Восточной Бухаре, превзошло все его наихудшие ожидания. Полное отсутствие квалифицированной медицинской помощи, лечебно-профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий, ужасные бытовые условия и, главным образом, забитое и нищенское существование народа являлось причиной эпидемических заболеваний, уносящих ежегодно тысячи жизней.

В 1924 году Алексея Дьякова назначают руководителем Восточно-Бухарского здравотдела, а в 1925 году - народным комиссаром здравоохранения Таджикской АССР. Несмотря на разгул басмачества, молодой нарком постоянно в разъездах. Сотни населенных пунктов - кишлаков, городов - посетил Дьяков. За время своих тяжелых многодневных походов, где на лошади, а где и пешком, он в совершенстве овладевает таджикским языком и свободно разговаривает с местными жителями, вызывая у них доверие и уважение.

1940 год. Передвижная медицинская амбулатория в Варзобском районе.

Вскоре под его руководством на территории Таджикской АССР создается сеть амбулаторных пунктов, а в Душанбе в феврале 1925 года открываются первая аптека и клиническая многопрофильная больница на 45 коек, что положило начало организации специализированой медицинской помощи населению.

В мае 1925 года нарком здравоохранения Таджикской АССР Алексей Михайлович Дьяков обращается с просьбой о помощи к Наркомату здравоохранения РСФСР. И вскоре в молодую советскую республику стали прибывать новые кадры, медицинская аппаратура, медикаменты.

21 декабря 1927 года за подписью А.М. Дьякова подготовлена программа мероприятий Наркомздрава Таджикской АССР на ближайшие годы. По лечебной деятельности предусматривалось увеличение численности медицинского персонала за счет приглашения российских врачей-специалистов, расширение Центральной больницы в Душанбе до 100 коек.

По санитарно-профилактическому направлению - в Душанбе организовали малярийную и пастеровскую станции, дезинфекционное бюро, санитарно-гигиеническую лабораторию.

Душанбе, 1932 год. Прием больного в городской зубоврачебной амбулатории

По линии охраны материнства и младенчества планировалась организация женской и детской консультации с институтом патронажных сестер, создание Дома матери и ребенка и молочной кухни.

Следует отметить, что стараниями Алексея Дьякова на 1 января 1928 года в Душанбе были открыты и осуществляли лечебную деятельность 2 больницы, 2 амбулатории, 1 зубная амбулатория, 1 глазная амбулатория, 2 фельдшерских пункта, 1 врачебный пункт - и это при населении города всего лишь 6122 жителя.

Кишлак Душанбе, 1923 год. Больной на приеме у табиба

Он активно участвует в ликвидации эпидемий холеры, тифа, малярии, которые уничтожали целые кишлаки. В это время в республике формируется система противотуберкулезной службы, создается лепрозорий, где проживают и лечатся больные проказой.

Сделали всё, что смогли. Пусть те, кто смогут, сделают лучше

На первом съезде врачей республики, проходившем в мае 1941 года в Душанбе, было отмечено, что «республика, не имевшая медицинских учреждений, сейчас покрылась густой сетью больниц, поликлиник, амбулаторий, родильных домов, женских консультаций, яслей, тропических станций по борьбе с малярией. На первое января 1941 года в Таджикской ССР всего лишь за 15 лет ее существования было открыто 117 больниц, в которых насчитывалось 4490 больничных коек, 245 врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, 71 женская и детская консультация и 273 фельдшерско-акушерских пункта. В медицинских учреждениях республики работает 589 врачей и 2773 средних медицинских работника… Медицинские учреждения оборудованы физиоаппаратурой, рентгеноустановками, лабораториями. Для подготовки кадров созданы две средние медицинские школы и институт».

1941 год. Молодая мама в родильном доме №1 г. Душанбе

Следует заметить, что из общего количества врачей, работавших на тот предвоенный период в Таджикистане, подавляющее большинство - более 500 человек - были русскими по национальности, и достигнутые к тому времени успехи в здравоохранении Советского Таджикистана в столь короткий исторический срок были бы невозможны без братской и бескорыстной помощи России.

Эпилог

В 60-х годах прошлого века в знак уважения и признания заслуг первого наркома здравоохранения Таджикистана Алексея Дьякова республиканская клиническая больница была названа его именем. Но весной 2007 года больница была переименована, а имя русского доктора убрали из нового названия.

Душанбе, 1967 год. На снимке заслуженный деятель науки Таджикской ССР, главный травматолог-ортопед Минздрава Таджикской ССР, профессор, доктор медицинских наук, профессор Елена Локшина.

И все же. Историческая и социальная память таджикского народа должна сохранить имена пионеров здравоохранения Таджикистана, подвижников современной медицины, отказавшихся от привычных условий жизни и радостей цивилизации ради выполнения своей благородной миссии. Среди них: профессоры Е. Павловский, Е. Марциновский, М. Экземплярский, врачи К. Арихбаев, Н. Монаков, Н. Кутчак, А. Тарпи, В. Балакина, М. Платкова, А. Петрова, Л. Парадоксов и сотни других русских врачей, навсегда связавших свою судьбу с Таджикистаном.