Таджикистан продолжает сокращать импорт нефтепродуктов, увеличивая ввоз сжиженного газа. В 2016 году поставки нефтепродуктов в республику сократились по сравнению с годом ранее на 11%. В то же время импорт сжиженного газа увеличился почти на 3%.

В 2016 году Таджикистан импортировал чуть более 472 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 59 тыс. тонн меньше по сравнению с 2015 годом, сообщили «АП» в Антимонопольной службе при правительстве РТ.

Около 45% в общем объеме импортированных нефтепродуктов составило дизельное топливо, более 40% - бензин, почти 8% - реактивное топливо, 3,3% - смазочные материалы, 3,5% - другие ГСМ.

Главным поставщиком нефтепродуктов на таджикский рынок остается Россия, на которую приходится более 88% от общего объема. Оставшаяся часть нефтепродуктов ввезена в республику из Туркменистана, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана.

Сжиженный газ в прошлом году в Таджикистан был ввезен в объеме 350 тыс. тонн, что почти на 10 тыс. тонн больше показателя 2015 года. Более 70% этого топлива было импортировано из Казахстана. Также в сравнительно небольших объемах сжиженный газ импортировался из России, Туркменистана и Кыргызстана.

Стоит отметить, что объем импорта сжиженного газа Таджикистаном за последние четыре года вырос почти в 3,3 раза – с 82 тыс. тонн в 2012 году до 350 тыс. тонн в 2016 году. Объем импорта нефтепродуктов за этот период снизился примерно на 30%.

Доля автотранспортных средств, потребляющих в виде топлива сжиженный газ, за последний год увеличился с 40% до 60%.