IRS использует все имеющиеся инструменты для оповещения автомобилистов о ситуации на автотрассе Душанбе-Худжанд. Сотрудники компании в круглосуточном режиме ведут работы по расчистке дороги.

Филиал акционерной компании «Инновейтив Роуд Солюшнз» (IRS) в Республике Таджикистан наравне с другими профильными госучреждениями, своевременно и в полной мере информирует население о неблагоприятных погодных условиях и возможных чрезвычайных ситуациях на автодороге Душанбе-Чанак.

В этих целях применяется весь имеющийся набор инструментов информатизации пользователей автодороги: смс-рассылки, посредством новостных блоков на радио и телевидении, интернет ресурсы и онлайн-трансляция предупреждений посредством видеоэкранов, расположенных непосредственно у автодороги. Принимая во внимание переменчивость погодных условий, в круглосуточном режиме функционирует «горячая» линия филиала, где пользователи всегда могут получить актуальную информацию о состоянии автодороги.

Пресс-служба IRS сообщает, что с наступлением осенне-зимнего периода все дорожные службы филиала переведены на круглосуточный режим работы. Несмотря на вызовы природы высокогорья и периодически возникающие чрезвычайные ситуации, жизнедеятельность автодороги находится под надежным контролем автодорожников филиала.

Таджикский филиал IRS располагает всеми ресурсами для выполнения поставленных задач. В общем специализированный парк машин и механизмов филиала составляет 166 единиц, из которых 45 единиц – это тяжелая техника типа бульдозеров, грейдеров, погрузчиков, которые применяется непосредственно в устранении последствий разгула стихии. Вся техника своевременно обеспечивается горюче-смазочными материалами и запасными частями, персонал в свою очередь обеспечен специализированным инвентарем, зимней одеждой и обувью.

Со вчерашнего дня на участке автодороги с 48 по 73 километры фиксируется постоянные сходы лавин различных объемов на проезжую часть. По расчетам дежурных специалистов, общее количество сошедших на данный момент лавин превысило 50 средней высотой более 10 метров над осью дороги. Для устранения последствий стихии оперативно был принят ряд мероприятий, направленных в первую очередь на обеспечение безопасности пользователей автодороги, находящихся в пути, и информировании населения о сложившейся ситуации. В оперативном режиме на участок стихии была выдвинута специализированная техника Варзобского представительства филиала, которая приступила к расчистке дороги от лавин с юга на север, и Зеравшанского представительства филиала, которая начала работу с севера на юг. Сегодня также к работам по устранению последствий стихии была привлечена техника Согдийского представительства филиала.

На данный момент работы продолжаются с эффективным применением всех ресурсов филиала и в тесной кооперации с профильными министерствами и ведомствами. В кратчайшие сроки участок автодороги, где сошли лавины, будет полностью расчищен.

«Просим всех пользователей автодороги Душанбе-Чанак, со всей серьезностью относиться к предупреждениям филиала и других профильных учреждений о возможных природных катаклизмах до полного окончания сезона схода лавин. Для получения оперативной информации вы можете воспользоваться круглосуточной горячей линией филиала по номеру 48 701 10 20, а также подписаться на услугу смс-оповещения посредством USSD команды *815# для пользователей мобильной сети «Вавилон-мобайл». Для пользователей других мобильных операторов необходимо отправить сообщение на номер 988154444 с текстом «2»», - сообщает пресс-служба.

Подробнее информация о работах на автодороге Душанбе-Чанак и предупреждения для автомобилистов на сайте www.irs.tj